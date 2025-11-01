自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

葉石濤百歲冥誕 「文學少年的百年奮鬥記」開啟時代回望

2025/11/01 21:09

雞屎藤舞蹈劇場在台灣文學館演出葉石濤文學作品。（南市文化局提供）雞屎藤舞蹈劇場在台灣文學館演出葉石濤文學作品。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣文學家葉石濤百歲冥誕，為紀念這位被譽為「台灣文學使徒」的文化先驅，南市葉石濤文學紀念館推出「文學少年的百年奮鬥記」系列活動，邀請民眾共同回顧他為本土文學奮鬥不懈的一生。

葉石濤百歲冥誔系列活動，今日由「葉石濤雙城記」攝影特展揭開序幕。（南市文化局提供）葉石濤百歲冥誔系列活動，今日由「葉石濤雙城記」攝影特展揭開序幕。（南市文化局提供）

活動以「葉石濤雙城記」攝影特展率先登場，由人物紀實攝影家林柏樑策畫，採傳統黑白銀鹽沖洗技術，呈現葉老穿梭台南府城與高雄舊城之間的生活軌跡，透過鏡頭凝視，捕捉文學巨匠沉靜神情下的精神世界。特展今（1）日於葉石濤文學紀念館開幕，並舉辦座談會，邀請文友彭瑞金、陳坤崙及其子葉松齡對談「《文學台灣》與葉老的故事」，分享珍貴回憶。

「葉石濤雙城記」攝影特展，林柏樑攝影師（左起）邀請葉松齡先生、彭瑞金教授、陳坤崙社長座談。（台南市文化局提供）「葉石濤雙城記」攝影特展，林柏樑攝影師（左起）邀請葉松齡先生、彭瑞金教授、陳坤崙社長座談。（台南市文化局提供）

接續登場的重頭戲是雞屎藤舞蹈劇場推出《葉石濤文學舞蹈劇場：百年青春夢》，由副總監陳慧勻編導，改編自〈葫蘆巷春夢〉、〈福佑宮燒香記〉與〈紅鞋子〉3篇經典短篇，於國立台灣文學館演講廳演出，以舞蹈語言跨界詮釋葉老筆下在日治與戰後時代交錯中的夢想、失語與奮鬥。

副市長葉澤山致詞指出，葉石濤不僅以創作深耕文學，更以《臺灣文學史綱》為本土文學奠下堅實基礎。文化局為紀念百歲冥誕，除推出《臺灣男子簡阿淘》漫畫改編小說集與漫畫特展外，第二部漫畫作品也將於本月下旬問世，讓文學精神以新形態延續。

系列活動匯聚林柏樑、陳慧勻、《葉石濤短篇小說文學獎》得主陳栢青及教育創新者趙廷軒等文化人士，共同策畫攝影展、舞蹈劇場、文學講座與教師工作坊；台南郵局亦同步推出三款紀念郵戳及一組紀念郵票，讓葉老的精神更貼近生活。

「文學少年的百年奮鬥記」系列活動自即日起至11月23日止，內容包括攝影展、舞蹈劇場、講座、地景踏查與漫畫新書發表等，詳情可上「葉石濤文學紀念館」Facebook粉絲專頁查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應