葉石濤百歲冥誕 「文學少年的百年奮鬥記」開啟時代回望

雞屎藤舞蹈劇場在台灣文學館演出葉石濤文學作品。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣文學家葉石濤百歲冥誕，為紀念這位被譽為「台灣文學使徒」的文化先驅，南市葉石濤文學紀念館推出「文學少年的百年奮鬥記」系列活動，邀請民眾共同回顧他為本土文學奮鬥不懈的一生。

葉石濤百歲冥誔系列活動，今日由「葉石濤雙城記」攝影特展揭開序幕。（南市文化局提供）

活動以「葉石濤雙城記」攝影特展率先登場，由人物紀實攝影家林柏樑策畫，採傳統黑白銀鹽沖洗技術，呈現葉老穿梭台南府城與高雄舊城之間的生活軌跡，透過鏡頭凝視，捕捉文學巨匠沉靜神情下的精神世界。特展今（1）日於葉石濤文學紀念館開幕，並舉辦座談會，邀請文友彭瑞金、陳坤崙及其子葉松齡對談「《文學台灣》與葉老的故事」，分享珍貴回憶。

「葉石濤雙城記」攝影特展，林柏樑攝影師（左起）邀請葉松齡先生、彭瑞金教授、陳坤崙社長座談。（台南市文化局提供）

接續登場的重頭戲是雞屎藤舞蹈劇場推出《葉石濤文學舞蹈劇場：百年青春夢》，由副總監陳慧勻編導，改編自〈葫蘆巷春夢〉、〈福佑宮燒香記〉與〈紅鞋子〉3篇經典短篇，於國立台灣文學館演講廳演出，以舞蹈語言跨界詮釋葉老筆下在日治與戰後時代交錯中的夢想、失語與奮鬥。

副市長葉澤山致詞指出，葉石濤不僅以創作深耕文學，更以《臺灣文學史綱》為本土文學奠下堅實基礎。文化局為紀念百歲冥誕，除推出《臺灣男子簡阿淘》漫畫改編小說集與漫畫特展外，第二部漫畫作品也將於本月下旬問世，讓文學精神以新形態延續。

系列活動匯聚林柏樑、陳慧勻、《葉石濤短篇小說文學獎》得主陳栢青及教育創新者趙廷軒等文化人士，共同策畫攝影展、舞蹈劇場、文學講座與教師工作坊；台南郵局亦同步推出三款紀念郵戳及一組紀念郵票，讓葉老的精神更貼近生活。

「文學少年的百年奮鬥記」系列活動自即日起至11月23日止，內容包括攝影展、舞蹈劇場、講座、地景踏查與漫畫新書發表等，詳情可上「葉石濤文學紀念館」Facebook粉絲專頁查詢。

