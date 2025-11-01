玉雕人間國寶黃福壽師生成果展 千年一見《風的方向》返台首亮相

玉雕「人間國寶」黃福壽在歸仁文化中心舉辦傳藝成果展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕玉雕「人間國寶」黃福壽致力推廣傳統藝術，今天與學員聯合成果發表，他的顛峰之作《風的方向》成為現場焦點，堅硬的石材刻鑿成看似柔軟、延伸的枝葉，巧奪天工，超高難度的技法，被譽為千年一見，之前多在海外巡迴展出，從休士頓科學博物館返台後首度公開亮相。

「人間國寶傳藝成果展」在台南歸仁文化中心第二畫廊舉行，今天下午開幕，黃福壽等14位老師與學員共同發表逾50件創作，而他取材墨玉打造的《門神．守護》，不僅於現場實體呈現，更搭配完整的雕刻過程影像記錄，精湛的技法不吝分享，薪火延續的努力與用心，令各界感動。

師生們展現多元的雕刻技藝，取材包含閃玉、墨玉，還有稱為翡翠的輝玉。黃福壽則分享了《秋的禮讚系列》、《門神．守護》、《觀音菩薩》、《風的方向》等4件作品，都是難得一見，出席開幕典禮的台南市文化局專委方敏華大為讚賞。

成果展以「雕玉傳薪」為主題，方敏華肯定工藝成果的內容表現，利用在地石材創造在地文化，期待未來10年能在各個領域開枝散葉，展覽到23日。

這是黃福壽工藝推廣計畫的階段成果，除團隊老師們精湛、細膩的作品外，也是學習成果的發表，透過展覽，傳達玉石雕刻的多元風貌與傳承精神，讓參觀民眾得以近距離欣賞到技法運用所呈現的融合之美。

68歲的黃福壽對玉石雕刻情有獨鍾，國中畢業後先到加工廠當學徒，就讀高職夜間部時，嶄露藝術天賦，投入創作迄今已逾半世紀，目前致力於研究與教學，傳承技法之外，更注重文化涵養的培育。

黃福壽指出，好作品要有「詩人的眼」與「匠人的手」，才能完美呈現，玉是十分獨特的礦石，既堅韌又溫潤，賦予雕刻上的千變萬化。

在歲月的累積下，黃福壽對於傳統技藝也有特別的領悟，認為在打磨與雕琢過程，如同淬鍊自己的心性，「以玉為師」，讓他對人生與佛法都有更深層的體會。

黃福壽在2015年由台南市政府登錄為「傳統工藝術美術-玉雕」保存者；2020年文化部以其技巧刻劃細緻、渾然天成，公告為重要傳統工藝保存者，亦即「人間國寶」。

