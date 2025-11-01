自由電子報
自由藝文
自由之聲首演《生路》向林榮三致敬 一代報人守護台灣精神感動眾人

2025/11/01 23:30

「自由之聲」音樂會向一代報人林榮三致敬。（記者胡舜翔攝）「自由之聲」音樂會向一代報人林榮三致敬。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是《自由時報》創辦人林榮三逝世10週年，財團法人林榮三文化公益基金會與NSO國家交響樂團合作，於今日晚間在台北國家音樂廳舉辦「自由之聲」音樂會，除向一代報人林榮三致敬，也藉此緬懷並延續林榮三一生奮鬥、為台灣民主及社會公益努力奉獻的精神。

包括林榮三的夫人及子孫們都親自出席聆賞音樂會的演出，並在布置了大型看板的水晶燈大廳，一起留下難得的大合照。孫子們更是對著回顧林榮三一生事跡的照片牆，一一細數討論爺爺生前做過的事，包括他對家人的愛、他帶著妻子及子女一起參加守護台灣運動，還有他在金融及建設事業有成之後，短暫從政且毅然投入辦報為台灣民主發聲的理想，以及從不間斷支持文化與公益活動的精神。

家屬與親友在照片牆前緬懷林榮三一生奮鬥的事跡。（記者胡舜翔攝）家屬與親友在照片牆前緬懷林榮三一生奮鬥的事跡。（記者胡舜翔攝）

林榮三創立的聯邦建設、聯邦銀行及《自由時報》，在其後代繼承之後皆秉持其精神用心經營。今晚的音樂會，也廣邀企業好友、員工及親友們共同參加，許多員工特別從台灣各地北上參加，也是被照片牆上的故事所吸引，還有人帶著外國友人並以英文述說每張照片的事跡。

音樂會上半場首演由林榮三文化公益基金會委託旅美作曲家陳可嘉新創的曲目《生路》，以描繪林榮三一天的生活節奏為軸，從清晨開始奮鬥，到深夜仍思考台灣的未來，最後在光榮與成就中落幕。流動的音響層次如記憶般交織，民歌式旋律傳遞溫度與人性，而激昂段落象徵堅韌與創造力。

指揮家林勤超（右1）介紹創作新曲《生路》的作曲家陳可嘉。（記者胡舜翔攝）指揮家林勤超（右1）介紹創作新曲《生路》的作曲家陳可嘉。（記者胡舜翔攝）

伴隨著音樂於舞台兩側播放林榮三奮鬥事蹟留下的影像，很多觀眾似乎深受感動與啟發，在曲目換場時就忍不住翻閱節目冊，仔細閱讀其中關於林榮三的介紹；而在第二首曲目《莫札特C大調第四十一號交響曲》演畢，中場休息前的謝幕，指揮林勤超送上驚喜，攜手樂團演出鄧雨賢作曲、蕭泰然改編的〈望春風〉，向林榮三致謝也致敬。

音樂會下半場請到歐洲知名鋼琴家丹尼斯‧科祖金（Denis Kozhukhin），與樂團共同呈現《布拉姆斯降B大調第二號鋼琴協奏曲》，這首作品介於鋼琴協奏曲與交響曲之間，鋼琴與樂團共同編織出一個充滿情感對比與壯闊高潮的音樂宇宙，也呼應林榮三奮鬥的精神與對台灣的愛。

