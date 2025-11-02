自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台灣國際茶碗節開展 重現客家「大碗泡茶」人情味

2025/11/02 17:24

第3屆台灣國際茶碗節，即日起至16日於苗栗工藝園區展出，匯聚來自20個國家、75位陶藝家的300多件精湛作品。（客委會提供）第3屆台灣國際茶碗節，即日起至16日於苗栗工藝園區展出，匯聚來自20個國家、75位陶藝家的300多件精湛作品。（客委會提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕第3屆台灣國際茶碗節，即日起至16日於苗栗工藝園區展出，匯聚來自20個國家、75位陶藝家的300多件精湛作品，並安排茶席展演、工藝課程及假日市集等。客委會副主委邱星崴表示，茶葉是客家產業之一，傳統習慣以碗喝茶，歡迎民眾造訪，體驗「用好碗、喝好茶」。

客委會副主委邱星崴肯定「茶碗節」兼具傳統與現代，更與國際接軌，展現文化多元樣貌，未來客委會也將繼續支持推廣。（客委會提供）客委會副主委邱星崴肯定「茶碗節」兼具傳統與現代，更與國際接軌，展現文化多元樣貌，未來客委會也將繼續支持推廣。（客委會提供）

這屆茶碗節以「碗然宇宙」為主題，融合茶碗展覽、茶席展演、音樂表演、工藝課程、奉茶活動及假日工藝市集等多元內容，匯聚來自20個國家、75位陶藝家的300多件精湛作品。邱星崴也受邀參與活動開幕。

活動安排有茶席展演。（客委會提供）活動安排有茶席展演。（客委會提供）

邱星崴表示，茶可說是客家產業的靈魂。早在1920年以前，舉世聞名的「福爾摩沙烏龍茶」正是由客家人種植，當時外銷至美國紐約、英國倫敦等地，台劇《茶金》也有相關淵源。透過「茶」，台灣與世界緊密連結，這正是客家文化國際化的重要象徵。

早年沒有馬克杯，苗栗客庄常民泡茶就是用陶碗盛裝，像苗栗三灣就有著名的「大碗泡茶」。（客委會提供）早年沒有馬克杯，苗栗客庄常民泡茶就是用陶碗盛裝，像苗栗三灣就有著名的「大碗泡茶」。（客委會提供）

談到茶與碗的結合，邱星崴回憶，早年沒有馬克杯，泡茶就是用陶碗盛裝，像苗栗三灣就有著名的「大碗泡茶」，融合了傳統客家文化與在地茶飲特色，讓人感受到早期農村奉茶的純樸人情味。他也肯定「茶碗節」兼具傳統與現代，更與國際接軌，展現文化多元樣貌，未來客委會也將繼續支持這樣的文化推廣活動。

