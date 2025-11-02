自由電子報
藝文 > 即時

高兒美館《生活藏寶圖》 引導孩童探索身邊藝術寶藏

2025/11/02 09:38

高雄兒童美術館《生活藏寶圖》藝術教育展，集結13位藝術家透過繪畫、雕塑、複合媒材等多元作品，引導孩童從最熟悉的日常出發，探索身邊微小而珍貴的藝術寶藏。（圖由高雄兒童美術館提供）高雄兒童美術館《生活藏寶圖》藝術教育展，集結13位藝術家透過繪畫、雕塑、複合媒材等多元作品，引導孩童從最熟悉的日常出發，探索身邊微小而珍貴的藝術寶藏。（圖由高雄兒童美術館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄兒童美術館推出全新藝術教育展《生活藏寶圖》，集結13位藝術家透過繪畫、雕塑、複合媒材等多元作品，引導孩童從最熟悉的日常出發，探索身邊微小而珍貴的藝術寶藏。

高雄市立美術館館長顏名宏表示，《生活藏寶圖》不僅是一場展覽，更是一份給予孩子的「生活觀察指南」，每位小朋友心中都有一座繽紛劇場，期望藝術成為開啟這個劇場的鑰匙，帶領孩子們探索、想像和創造。

兒美館表示，《生活藏寶圖》匯集李明則、吳芊頤、吳怡欣、吳耿禎、林正、胡家瑜、陳奕彰、曾麗娟、莊惠琳、鄧文貞、盧建銘、羅喬綾和鍾舜文等藝術家創作，透過拼貼、剪紙、雕塑、纖維等多元媒材，以「生活採集」、「物件再生」、「內在劇場」、「情感抒發」及「環境感知」單元，交織出關於生活的藝術地圖。

觀眾走進展場途中，在廊道上可見曾獲《高雄獎》首獎的原住民藝術家胡家瑜，以布農曆畫概念結合傳統祭儀文化的作品〈時山月13Months〉，鍾舜文以母親每日栽種的蔬果創作作品〈日常採集〉，呈現日常恬靜時光；鄧文貞透過纖維創作出〈紅龜粿〉、〈大腸包小腸〉等作品，重拾兒時對傳統文化與夜市美食的回憶。

《生活藏寶圖》將在高雄兒美館101、201展覽室展至2027年1月3日，更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站及臉書專頁與Instagram。

