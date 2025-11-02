自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

朴子「老阿嬤私房菜」 喚醒味覺記憶傳承家鄉風味

2025/11/02 17:25

老師指導製作「老阿嬤的私房菜」。（嘉義縣共好生活協會提供）老師指導製作「老阿嬤的私房菜」。（嘉義縣共好生活協會提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為傳承在地飲食文化並串聯世代情感，社團法人嘉義縣共好生活協會今天在文化據點朴子市清木屋舉辦「家傳滋味-記憶中的餐桌計畫」，以「重陽敬老」為主題，以「青銀共創」模式，邀請社區長者與年輕學子齊聚，透過烹飪「老阿嬤的私房菜」，重溫家鄉的老味道。

青銀共聚清木屋，品嚐老阿嬤的私房菜。（嘉義縣共好生活協會提供）青銀共聚清木屋，品嚐老阿嬤的私房菜。（嘉義縣共好生活協會提供）

今天協會邀請家政老師示範烹飪「老菜脯燉雞湯」，分享如「魚翅羹」、「佛跳牆」及「筍乾封肉」等多道經典古早味家常菜，16位社區長者與兒童青年參與，喚醒長者的味蕾，並結合在地朴子大槺榔特色食材「麵線」，讓參與者體驗「麻油麵線手作教學」。

活動透過青銀交流，重溫家鄉的老味道。（嘉義縣共好生活協會提供）活動透過青銀交流，重溫家鄉的老味道。（嘉義縣共好生活協會提供）

活動也讓民眾認識傳統節慶美食的文化意涵，進行青銀交流，分享重陽節的敬老習俗，透過「我的青春時代」活動邀請長輩分享年輕時的奮鬥故事，給予年輕人啟發，促進跨世代的交流。

滿桌的古早味菜餚。（嘉義縣共好生活協會提供）滿桌的古早味菜餚。（嘉義縣共好生活協會提供）

策劃人黃崇哲說，活動不只是一頓飯，更是跨世代的味覺記憶傳承，希望透過阿嬤的私房菜，讓老一輩的智慧與年輕一代的活力在餐桌上相遇，共同品嚐家鄉的溫暖，展現在地飲食文化的動人傳承。

