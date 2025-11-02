新竹縣第3屆「匠心之夢」今天頒獎

新竹縣副縣長陳見賢（中）頒發第3屆「匠心之夢」表揚2個金獎得主馬文煌（右）、與母親陳乙華（左）代表出席的林保瑋。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽今天頒獎，203件參賽作品，精品組金獎由馬文煌的《孤蜓》獲得，精巧組金獎則是林保瑋的《虎指山》。前者採童玩「平衡竹蜻蜓」原理，製作出可配戴在胸前的別針，平時還可放於枯枝當擺飾。後者用五指山造型發想，用檜木、肖楠為材創作，日常是紙鎮，寫書法時是筆鎮，還可戴在手上按摩身體筋膜，是件兼顧身心和趣味的日常好物。

第3屆「匠心之夢」精品組金獎得主馬文煌（右）從新竹縣副縣長陳見賢（左）手中領取榮耀。（記者黃美珠攝）第3屆「匠心之夢」精品組金獎作品孤蜓。（記者黃美珠攝）

頒獎人、副縣長陳見賢說，「匠心之夢」已成全國具代表性的文創工藝平台，從第1年僅有10多件作品報名，今年激增到203件。評審長程湘如則說，今年的作品普遍都有設計思維與生活結合的創作趨勢。

第3屆「匠心之夢」精巧組金獎得主林保瑋之母陳乙華（右）代表兒子出席領獎。（記者黃美珠攝）第3屆「匠心之夢」精巧組金獎作品虎指山。（記者黃美珠攝）

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙說，馬文煌本身從事珠寶金工40多年，向來征戰國際各大賽事，鮮少在國內參賽。《孤蜓》的誕生跟新竹縣蜻蜓種類豐富有關，原曾有打算外銷，後為參賽另花2年多重新調整，使作品更貼近生活。至於林保瑋的《虎指山》取材自新竹土地記憶，用獨特創作方式呈現山林意象跟在地精神，深具藝術與文化價值。

整個比賽，精品組和精巧組又各自取3名分獲銀獎、銅獎、以及評審特別獎的獎勵，另設不分組佳作給獎10人予以肯定。得獎作品目前正在縣府文化局美術館內，聯合日本鳥取縣的工藝品牌共同展出到下週一（9日）。明年第4屆「匠心之夢」競賽則正評估跟日本東京墨田區合作，增設「墨田區長獎」的可能性，希望以此拓展新竹縣工藝文化的國際能見度。#

