自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

第21屆雲林文化藝術獎頒獎 百位藝術家見證雲林文藝成長茁壯

2025/11/02 21:12

第21屆雲林文化藝術獎頒獎典禮今登場，此次共有7名藝術工作者獲得貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）第21屆雲林文化藝術獎頒獎典禮今登場，此次共有7名藝術工作者獲得貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕第21屆雲林文化藝術獎今（2）日在雲林表演廳舉辦，除表揚92位各領域藝術人才外，此次更頒發7名貢獻獎。獲得此殊榮的霹靂布袋戲顧問黃逢時感動地說，貢獻這兩字很沉重，但需要以熱情、熱心來襯托才能持久，雖年紀大，但會持續在藝術領域耕耘。

雲林縣文觀處長陳璧君表示，今年表揚新詩類、散文類、西洋音樂類、舞蹈類、戲劇類、水墨類、書法類、西畫類、工藝類、攝影類等10項藝術工作者，經邀請專家審慎評選，共92位得獎人脫穎而出，肯定所有藝術工作者為雲林文化藝術的貢獻。

陳璧君表示，此外最受矚目的貢獻獎共有7名，分別是新興閣掌中劇團長鍾任樑團長、霹靂國際多媒體戲劇顧問黃逢時、北港樂團團長陳哲正、旭陽民俗車鼓劇團團長吳現山、台灣文學創作者曾美滿、雲林「白鶴獅陣」保存者黃厚銘以及傳統木作工藝劉鴻林，他們在傳承文化向下扎根，甚至發揚光大，豐厚精湛作品讓學子及鄉親們，見證他們在文化的巨大貢獻與卓越表現。

獲得貢獻獎殊榮的霹靂布袋戲顧問黃逢時（右）感動地表示，會持續在藝術領域耕耘。（記者李文德攝）獲得貢獻獎殊榮的霹靂布袋戲顧問黃逢時（右）感動地表示，會持續在藝術領域耕耘。（記者李文德攝）

黃逢時表示，貢獻這兩字很沉重，但需要以熱情、熱心來襯托、關懷才能持久，藝文推動並不是三天兩頭促成，尤其雲林縣，早期被稱先天不足，後天資源也不見得能符合期待，所以從事藝文工作者很辛苦。 如他這般年紀的藝術者都已熬過艱苦階段，希望透過自己過去的經驗，讓後輩能夠有所依靠，「雖然年紀大，但會持續保持氣不餒、志不退的精神持續在藝術領域耕耘。」

張麗善表示，透過今天隆重的頒獎典禮，要讓每一個傑出的文化藝術人才讓大家看見，也展現雲林的文化底蘊，讓大家看到雲林縣真的已經不一樣了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應