松菸原創基地節「沿之有物」 6件現地創作、2組表演與主題展回望產業記憶

2025/11/03 14:21

松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物TRACING THE ECHOES」以舊產業鐵道為核心主軸，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。（松山文創園區提供）松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物TRACING THE ECHOES」以舊產業鐵道為核心主軸，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。（松山文創園區提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物TRACING THE ECHOES」以舊產業鐵道為核心主軸，今年展出6件現地創作藝術作品、2組現地表演及1間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。

Margot Guillemot（莫珊嵐）於3號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境─市民大道II》。（松山文創園區提供）Margot Guillemot（莫珊嵐）於3號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境─市民大道II》。（松山文創園區提供）

今年原創基地節從菸廠路的3號出入口出發，可依序欣賞藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）於3號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境─市民大道II》，以及藝術團隊「三明治工」位在辦公廳舍前小圓環的陶藝裝置《葉跡．痕上．軌道》，並進入創意空間參觀「沿之有物—從鐵枝路到菸廠路」主題展覽；接著至巴洛克花園平台，走入藝術家周學涵創作的巨幅陣列《菸徑》。

藝術家周柏慶的聲音雕塑作品《共振於時間裡》坐落在鍋爐房一側，轉往機器修理廠廊道便可見藝術家邱杰森設置於桁架的互動裝置《Flux No.5 / Platform》；漆作藝術家陳協建與新秀李俊誠的漆作壁畫《菸縷時光》則於1號及2號倉庫間的牆面持續進行現地創作，歡迎民眾於展期間前往欣賞。同時，原創基地節也與信義社大及文化史蹟講師鄭勝吉合作推出4條城市走讀路線，也透過《東西通行證》小冊串聯各個產業遺產，將原創基地節從松菸向外延伸，讓歷史記憶化為可以觀看、行走、思索的文化路徑。

此外，北市青年局合作推動「2025國際青年藝術家進駐計劃」，以「上牆Hit the Wall」為主題，邀請8位國際塗鴉藝術家於園區塗鴉創作，預計於11月底發表成果，展現多元創作視野，擴大園區國際藝術交流能量。

為延伸觀展體驗，園區攜手線上展覽平台ARTOGO為「沿之有物—從鐵枝路到菸廠路」主題展建置線上展間，預計於11月中旬上線，讓民眾能跨越時空界線、不受展期限制，自在體驗松山菸廠轉型至松山文創園區的蛻變歷程。

今年原創基地節首度與台鐵公司攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」。（松山文創園區提供）今年原創基地節首度與台鐵公司攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」。（松山文創園區提供）

今年原創基地節也首度與台鐵公司攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜形式，並以地瓜飯佐4道配菜；菜色設計靈感源自老員工的記憶與時代飲食特色，聯名便當即起至11月16日於台鐵夢工場台北、松山、南港及七堵販賣台限量販售，歡迎民眾一同體驗菸廠時期的餐桌文化。

