迪士尼公主們唱遊南台灣 後台備妥這3種在地美食超驚喜

迪士尼《公主音樂會》台南站落幕，將於5日登台北小巨蛋。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以升級版華麗回歸的迪士尼《公主音樂會》All Stars Version，上個週末率先於台南文化中心登場，舞台背融合LED佈景與動畫片段交錯運行，音樂、畫面與情感相呼應，現場氣氛如童話再現。這場由迪士尼官方授權、如臨劇場般的光影交織的沈浸式體驗，將在11月5日首登台北小巨蛋。

此次升級版《公主音樂會》，曲目包括《花木蘭》的〈Reflection〉、《阿拉丁》的〈A Whole New World〉、《魔髮奇緣》的〈I See the Light〉、《小美人魚》的〈Part of Your World〉、《冰雪奇緣》的〈Into the Unknown〉、《海洋奇緣》的〈How Far I’ll Go〉等，

全新改編於舞台再現的動人歌曲，由6位公主與2位王子交錯演出，還有國人氣女星朴真珠（Park Jin-Joo）擔任特別嘉賓韓，首次登台獻唱。全體歌手以細膩的情感詮釋樂曲中關於勇氣、希望與愛的主題。當最後一首〈Let It Go〉響起，全體歌手合唱，繽紛紙花自空中灑落，台下掌聲、歡呼與淚光交織，宛如夢幻旅程。

有趣的是，這些迪士尼演唱巨星的南台灣旅程，也不忘在後台品嘗在地美食，大家分享了蔥油餅、豆花、珍珠奶茶，非常開心。

