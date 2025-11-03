藝術品進口免繳納稅款保證金之第三方擔保單位許可 今起可申請

為推廣藝文交流及活絡藝術交易市場，文化部會同財政部訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年度藝術品進口免繳納稅款保證金之第三方擔保單位許可申請，第2次申請時間自即日起至11月30日止。文化部今日表示，經文化部認可具有提供書面保證資格的單位，將核發認可函，認可期間為自核發日起一年。經認可的國內主辦單位或舉辦參展、拍賣的業者或團體，可擔任第三方擔保，向海關提供書面保證。

文化部說明，為推廣藝文交流及活絡藝術交易市場，落實《文化藝術獎助及促進條例》第30條規定，文化部會同財政部訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」，可由納稅義務人以外且經認可的國內主辦單位或舉辦參展、拍賣的業者、團體向海關提供書面保證，免繳納稅款保證金放行。每年5月與11月可提出申請，有意者可以郵寄方式向文化部提出申請。

114年第2次申請時間自即日起至11月30日，以郵寄方式向文化部申請，以郵戳為憑。詳詢網站（https://www.moc.gov.tw/News_Content.aspx?n=177&;s=4026），或電洽文化部藝術發展司周小姐02-8512-6541。

