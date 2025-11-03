活化古蹟 原台南刑務所木造建築群啟動委外招商

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所A要道館。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕中央與市府共同投入1.6億元，為承載百年歷史的市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」進行修復，歷時3餘年，目前主要建築本體已大致修復，竣工在即，市政府同步啟動委外招商，打造文化創意新聚點。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B官舍。（台南市政府提供）

原台南刑務所木造建築群歷經歲月風雨與強震侵襲，多處構件腐朽，修復團隊秉持「舊構件保留最大化」原則，採整修與截補方式修復大型木構件。由於木造建築損壞型態多元，團隊須反覆考證、試作，著實考驗匠師經驗與工藝技術。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B既有倉庫。（台南市政府提供）

施工團隊以傳統榫卯結合現代加固技術，逐一修補木節與接合處，並自「台南文資建材銀行」挑選同年代木料、屋瓦與玻璃替換，使結構更安全、風貌更接近歷史原貌。其中，四合院式「刑務所合宿」因2005年火災僅存部分遺構，此次修復需在殘留痕跡間融入新材，兼顧歷史與功能，同時導入現代化廚房與安全系統，讓百年宿舍再度散發生活氣息。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所要道館外觀。（台南市政府提供）

該建築群為日治時期台南監獄職員宿舍區，創建於1906年，共包含5棟市定古蹟，分區為A、B兩大範圍，A區含刑務所合宿、要道館、浴場，土地約838坪、建物約196坪。B區含所長宿舍、官舍、倉庫及相關附屬設施，土地約911坪、建物約134坪。

文化局表示，未來將採「分區招商」方式，引入多元化經營以分散風險。招商內容將提升空間彈性，開放文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業種，尤其「刑務所合宿」與「所長宿舍」皆具備完善的餐廚空間，為後續經營者提供高度彈性，期待結合表演藝術、展覽與飲食文化，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化據點。

