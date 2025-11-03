自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

活化古蹟 原台南刑務所木造建築群啟動委外招商

2025/11/03 15:16

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所A要道館。（台南市政府提供）「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所A要道館。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕中央與市府共同投入1.6億元，為承載百年歷史的市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」進行修復，歷時3餘年，目前主要建築本體已大致修復，竣工在即，市政府同步啟動委外招商，打造文化創意新聚點。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B官舍。（台南市政府提供）「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B官舍。（台南市政府提供）

原台南刑務所木造建築群歷經歲月風雨與強震侵襲，多處構件腐朽，修復團隊秉持「舊構件保留最大化」原則，採整修與截補方式修復大型木構件。由於木造建築損壞型態多元，團隊須反覆考證、試作，著實考驗匠師經驗與工藝技術。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B既有倉庫。（台南市政府提供）「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所B既有倉庫。（台南市政府提供）

施工團隊以傳統榫卯結合現代加固技術，逐一修補木節與接合處，並自「台南文資建材銀行」挑選同年代木料、屋瓦與玻璃替換，使結構更安全、風貌更接近歷史原貌。其中，四合院式「刑務所合宿」因2005年火災僅存部分遺構，此次修復需在殘留痕跡間融入新材，兼顧歷史與功能，同時導入現代化廚房與安全系統，讓百年宿舍再度散發生活氣息。

「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所要道館外觀。（台南市政府提供）「原台南刑務所木造建築群」啟動委外招商，圖為刑務所要道館外觀。（台南市政府提供）

該建築群為日治時期台南監獄職員宿舍區，創建於1906年，共包含5棟市定古蹟，分區為A、B兩大範圍，A區含刑務所合宿、要道館、浴場，土地約838坪、建物約196坪。B區含所長宿舍、官舍、倉庫及相關附屬設施，土地約911坪、建物約134坪。

文化局表示，未來將採「分區招商」方式，引入多元化經營以分散風險。招商內容將提升空間彈性，開放文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業種，尤其「刑務所合宿」與「所長宿舍」皆具備完善的餐廚空間，為後續經營者提供高度彈性，期待結合表演藝術、展覽與飲食文化，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化據點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應