高雄書展暨蔬食博覽會 11/8-14佛陀紀念館登場

2025/11/03 15:41

佛光山2025年書展暨蔬食博覽會，將於11月8至14日在佛光山佛陀紀念館登場。（高雄市教育局提供）佛光山2025年書展暨蔬食博覽會，將於11月8至14日在佛光山佛陀紀念館登場。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市政府、人間文教基金會共同主辦「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，將於11月8日至14日在佛光山佛陀紀念館盛大舉辦，今（3）日舉辦記者會，邀約民眾一起讀好書、食好蔬、樂好玩。

今年書展以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，並響應全球的「世界純素月」，從閱讀、素食、淨零綠生活3大面向，活動內容包含榮念曾藝術創作展、石窟藝術沉浸體驗、佛教海線絲綢之路新媒體藝術特展、名家講座、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、佛教植物園區、千人茶禪等。

書展期間將有各式蔬食攤位市集。（高雄市教育局提供）書展期間將有各式蔬食攤位市集。（高雄市教育局提供）

高雄市政府副祕書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第13年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，更感謝佛光山捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養。

此外，教育局致力推動學生閱讀教育，分別在國中及國小端建置「愛閱網」及「喜閱網」線上評量系統，提供學生在閱讀完指定書籍後，上網答題闖關，培養閱讀興趣。截至今年10月底，國中小生參與學生數已達13萬人，通過闖關的書籍數超過446萬本。

