高雄勞博館「快門下的小說之眼」 透過閱讀理解勞動故事

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市勞工博物館與高雄文學館合作，開辦「快門下的小說之眼」職人書寫技藝工作坊及文學創作活動，評選出學員優選作品，將於今年底集結成冊。

高市勞工局指出，勞博館與高雄文學館合作開班授課，不僅是單純的寫作課程，更是一場融合回顧與創新的文化實驗，文學與勞動攝影史料產生新火花，創作者透過小說文字重新喚醒勞動的記憶，也展現對城市與歷史豐富的多重凝視，希望藉由作家的書寫技藝與文字創作，開啟閱讀者重新看見城市與勞動者的新途徑。

工作坊共規劃七堂課程，融合勞動史料、社會記憶與文化導讀，並以描摹他者、歷史題材、社會創傷、科技職人及文獻轉化等主題引導創作，課程由台灣勞動歷史與文化學會秘書長陳柏謙開啟導讀，帶領學員從典藏影像中理解勞動的身影；創作階段則邀請作家林楷倫、何玟珒、班與唐、蔡易澄與寺尾哲也，協同導師林于玄、陳二源，共同陪伴學員完成職人小說創作。

學員作品評選出3名優選和1名評審特別獎，其中，優選作品米聰智〈大圓水桶高高掛〉以多重視角描寫勞動者身心創傷與階層矛盾；胡方瑜〈乙炔與火焰〉聚焦高雄拆船產業，結合產業史與故事張力；王淑如〈煙囪〉以台語書寫結合田野觀察，刻畫中都磚窯工人的生命史。

評審特別獎黃文中〈尚未顯影〉則以「靈媒與攝影」為線索，融入大林蒲議題及高雄在地工業地景，展現奇幻與現實並陳的敘事魅力。

勞工局表示，得獎優選作品將輯錄成《2025職人書寫技藝文學獎作品集》，預計年底前出版，將開放民眾至勞博館及高雄文學館免費索取。

