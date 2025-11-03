自由電子報
台中市美術館開館大展「萬物的邀約」 藝術家陣容亮相

2025/11/03 19:15

1954年海倫．凱勒（Helen Keller）共舞檔案照片。（台中市文化局提供）1954年海倫．凱勒（Helen Keller）共舞檔案照片。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館持續試營運中，預計將於12月13日正式開幕推出開館大展「萬物的邀約」，展出來自20國、超過70名藝術家作品，包括中台灣前輩藝術家林之助等人的膠彩、漆藝代表作，並有具歷史意義珍貴文獻—海倫．凱勒（Helen Keller）相關檔案首度於台灣展出，台中市長盧秀燕說，開館保證精采，邀民眾拭目以待。

台中綠美圖爲台中市立圖書館總館及台中市立美術館「雙館共構」，其中，美術館從10月28日至11月16日啟動試營運，陸續推出「打開，我們的美術館」系列活動，內容包含夜間燈光秀、寫生馬拉松及國際論壇進行暖身，後續將於12月13日推出開館大展「萬物的邀約」，由3名國際策展人，策劃24件繪畫、雕塑、錄像、裝置、檔案書籍及行為藝術等媒材。

台中市文化局長陳佳君說，「萬物的邀約」策劃5個子題，帶領觀眾重新思考人與自然、城市和生活連結，展品中，印尼紙月亮偶劇團將與台中和平區博屋瑪國小合作，透過藝術教育工作坊與遊行展演，結合原民文化與生態意識，深化地方連結。

海倫凱勒（Helen Keller，1880-1957）爲19世紀以來傳奇人物，生前克服盲聾啞多重障礙，珍貴手稿將首度於台灣展出。

余欣蘭「我是女人，我是獵人」作品。（台中市文化局提供）余欣蘭「我是女人，我是獵人」作品。（台中市文化局提供）

台中美術館館長賴依欣指出，首展結中台灣前輩藝術家重要作品，包括林之助、王清霜、李仲生、林星華等，分別以膠彩、漆藝、抽象及現代語彙，展現在地自然與文化交織歷史記憶，此外，當代藝術家吳其育、楊季涓、廖文豪也將回應自然與共生主題。

米諾瓦「迷因」作品。（台中市文化局提供）米諾瓦「迷因」作品。（台中市文化局提供）

國際展品部分，古巴裔美國藝術家安娜．曼迪耶塔（Ana Mendieta）以身體探索自然與女性力量，法國重要導演克里斯‧馬克（Chris Marker）以詩意影像描繪人與動物連結，巴西藝術家瑪麗亞．特蕾莎．阿爾維斯（Maria Thereza Alves），以常見植物和產地之關聯來回顧歷史；還有旅法華裔抽象大師趙無極，其作品融合東方書法筆意與西方抽象繪畫語彙。

台中市文化局提醒，美術館將於12月13日開幕，當天下午1時開放民眾入場，邀市民朋友一起走進屬於台中人的藝術新地標。

