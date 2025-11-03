限制級
台東藝術節「極境尋光-走進江賢二」落幕 民眾驚艷光影超乎想像
「極境尋光-走進江賢二」光影變化讓民眾驚艷。（新古典室內樂團提供）
〔記者黃旭磊／台中報導〕2025台東藝術節－聲景音樂劇場「極境尋光-走進江賢二」，邀請台東縣學童入場觀賞，讓孩童走進劇場感受專業藝術演出魅力，藝術家江賢二、公益平台董事長嚴長壽到場支持，新古典室內樂團說，作品獲得「2025美國謬斯設計大獎」最高榮譽鉑金獎肯定，由跨域音樂藝術家陳欣宜，以藝術家江賢二的作品為靈感構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共演，民眾驚艷光影變化超乎想像。
「極境尋光-走進江賢二」1日晚間在台東藝文中心演藝廳圓滿落幕，新古典室內樂團今天在台中表示，推動藝術教育向下扎根，將劇作搬到台東藝術節上演，讓孩童們走進劇場，感受專業藝術演出魅力，而「2022高雄文藝獎」得主、跨域音樂藝術家陳欣宜，以江賢二作品為靈感構作，舞台設計力邀榮獲「2025 德國紅點年度最佳設計奬 Best of the Best」首獎的建築師趙建銘跨域操刀，劇場光影變化超乎想像。
