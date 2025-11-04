羅馬最大規模慕夏展歌詠女性 曾孫替先人表達感動

羅馬史上最大規模慕夏展近期登場，展出捷克國寶級藝術家慕夏150幅作品。（Arthemisia、中央社提供）

〔中央社〕歌詠女性之美，捷克國寶級藝術家慕夏逾150幅作品近期在羅馬舉行史上最大規模展出，慕夏的曾孫馬可斯表示，慕夏對羅馬藝術充滿憧憬，「若曾祖父知道自己作品能在羅馬展出，他在天上也會超級開心」。

位在羅馬古蹟區中心的波拿巴宮（Palazzo Bonaparte）變身新藝術殿堂，舉辦捷克新藝術代表畫家慕夏（Alphonse Mucha）畫展，展出超過150件精選作品，是歷來在羅馬規模最大的策展，展出時間至2026年3月8日。

羅馬的慕夏展覽特別在雕像打上慕夏知名的花卉圖樣，呈現古羅馬藝術與慕夏的新藝術對話。（黃雅詩攝，中央社提供）

慕夏曾孫馬可斯（Marcus Mucha）日前專程出席展覽開幕式，在分享慕夏創作理念時，馬可斯表示，慕夏對自身創作有更深刻期許，希望能強化人際間的溝通連結，「慕夏希望人們看到他的作品感到快樂，快樂會使人仁慈，如果大家都更仁慈，世界就能逐步成為更好的地方」。

慕夏以描繪優雅唯美的女性形象聞名，馬可斯表示，慕夏深信女性擁有強大力量，「女性的美麗無需依靠男性凝視肯定，女性之美是發自內在的」。

馬可斯並強調，羅馬在慕夏心中有崇高地位，慕夏以前來訪羅馬總感到很緊張，因為這裡有太多慕夏崇拜的藝術家，「若曾祖父知道，有一天他的作品會在羅馬萬神殿附近展出，和他景仰的文藝復興大師並列，他在天上某處看著，也會感到非常高興又驕傲」。

羅馬舉辦捷克藝術家慕夏展。現場布置成具有19世紀風格的沉浸式體驗場景。（Arthemisia、中央社提供）

此次慕夏展覽，不僅展出來自布拉格慕夏博物館的重要作品，完整呈現慕夏創作歷程，還展出許多19世紀新藝術運動時期的家具、物品。觀展將是一場沉浸式體驗，空間、燈光、氣味、音樂和色彩，都將引領觀眾踏上穿越時空旅程，彷彿置身慕夏所處年代。

為展現跨時空女性之美，羅馬慕夏展特別借來重量級作品，15世紀文藝復興大師波蒂傑里（SandroBotticelli）的維納斯。（Arthemisia、中央社提供）

為了展現跨越時空的女性之美，展覽特別從杜林皇家博物館借來重量級作品，文藝復興大師波蒂傑里（Sandro Botticelli）的維納斯（La Venere di Botticelli）畫像，盼藉這幅15世紀歌詠女性魅力的名作，與19世紀慕夏刻畫女性的作品相互輝映。

慕夏（1860-1939年）作品備受喜愛，因為他重塑了藝術中的女性角色，用花卉、柔美線條、夢幻氛圍，將女性轉化為優雅與力量的象徵，至今仍影響許多當代時尚設計，甚至成為「最受歡迎紋身圖案」之一。

慕夏也是「視覺藝術溝通」先驅，他為法國香水或酒類設計的海報，激發了現代平面設計廣告的靈感。

