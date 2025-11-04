漁翁島燈塔150年後再相遇 英國工程師孫女舊地重遊歷史邂逅

漁翁島燈塔守護台灣海峽150年，當初由英國工程師設計。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼燈塔（又稱漁翁島燈塔），由英國工程師韓德森於1874年設計，是澎湖最早、也是歷史最悠久的現代化燈塔之一。睽違150年後，透過「澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術交流研討會」。韓德森的曾外孫女——費莉希蒂．索默斯．伊芙特地從英國遠道來澎，並帶來祖先留下的漁翁島燈塔設計手稿輸出圖件。

英國工程師後代子孫，將漁翁島設計圖稿輸出捐贈外垵溫王宮。（外垵溫王宮提供）

費莉希蒂．索默斯．伊芙在文化部文化資產局主任祕書張祐創、澎湖縣政府文化局長陳鈺雲及國立澎湖科大學于錫亮教授、林妤蓁助理教授與燈塔古蹟保育研習實踐研究群創始人景祥祜教授、燈塔古蹟保育研習實踐研究群學科技協會顧問謝鶯興教授、香港城市大學何舟教授等人陪同下，將設計手稿輸出圖件，致贈予澎湖縣政府，由縣長陳光復代表接受這份珍貴文件。

隨後又與景教授一行人，在漁翁島燈塔所在地——外垵信仰中心溫王宮，致贈這份珍貴的圖件與書本，由溫王宮主任委員許建華先生代表接受。這不僅象徵跨越世代、橫越海洋的情誼，也讓這座見證航海歷史的燈塔，再次與信仰相遇。

這份跨越百年的歷史珍藏，不僅是一份珍貴的圖件，更是中英兩地航海文明再次交會的重要見證。同時在神前、在風裡，這份光的故事，仍持續照亮澎湖。西嶼燈塔不僅是航海安全的重要地標，更見證了澎湖做為海洋文明交會點的歷史價值。

