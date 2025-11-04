自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

舞魅孃國樂火辣登場 創意演出動漫組曲、《沒出息》

2025/11/04 18:22

舞魅孃舞媓國樂舉辦快閃音樂會，穿著爆辣的女樂手超吸睛。（記者王姝琇攝）舞魅孃舞媓國樂舉辦快閃音樂會，穿著爆辣的女樂手超吸睛。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕知名禮生團隊「舞魅孃」舞媓國樂在鄭成功祖廟舉辦快閃音樂會，穿著爆辣的女樂手超吸睛！舞魅孃團長龜龜說，盼透過結合古典與動漫創意風格樂曲，為正努力重建的花蓮光復、台南沿海及溪北傳遞幸福正能量。

舞媓國樂快閃音樂會規劃結合古典國樂、創意動漫組曲以及近來熱門歌曲《沒出息》等，帶來2小時演出，專業樂手換搭3套獨家設計的服裝，性感亮相。龜龜說，自己及許多團員都是台南人，台南沿海及溪北地區日前遭逢嚴重風災，後來堰塞湖潰堤重創花蓮光復，團員們都相當不捨，希望藉由自己的專長為社會帶來溫馨的正能量，於是規畫了這場快閃音樂會。

舞媓國樂以中國笛、二胡與琵琶帶來演出，團員們表示，平時團長的靈感或神來一筆就會給出任務，這次演出《沒出息》就是其一，在每一次任務挑戰過程愈來愈突破自己；另外就是服裝設計，這次以音樂搭配舞蹈，其中一套就有水袖設計。

龜龜說，多數人認識「舞魅孃」都是廟會禮生，但旗下還有國樂、舞蹈等專業團隊，希望未來能讓更多人認識舞魅孃不同風貌。「舞魅孃」之舞媓國樂此次從鄭成功祖廟出發，未來期許能計畫公益活動巡演方式帶領創意國樂風，在台灣走透透。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應