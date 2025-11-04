舞魅孃國樂火辣登場 創意演出動漫組曲、《沒出息》

舞魅孃舞媓國樂舉辦快閃音樂會，穿著爆辣的女樂手超吸睛。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕知名禮生團隊「舞魅孃」舞媓國樂在鄭成功祖廟舉辦快閃音樂會，穿著爆辣的女樂手超吸睛！舞魅孃團長龜龜說，盼透過結合古典與動漫創意風格樂曲，為正努力重建的花蓮光復、台南沿海及溪北傳遞幸福正能量。

舞媓國樂快閃音樂會規劃結合古典國樂、創意動漫組曲以及近來熱門歌曲《沒出息》等，帶來2小時演出，專業樂手換搭3套獨家設計的服裝，性感亮相。龜龜說，自己及許多團員都是台南人，台南沿海及溪北地區日前遭逢嚴重風災，後來堰塞湖潰堤重創花蓮光復，團員們都相當不捨，希望藉由自己的專長為社會帶來溫馨的正能量，於是規畫了這場快閃音樂會。

請繼續往下閱讀...

舞媓國樂以中國笛、二胡與琵琶帶來演出，團員們表示，平時團長的靈感或神來一筆就會給出任務，這次演出《沒出息》就是其一，在每一次任務挑戰過程愈來愈突破自己；另外就是服裝設計，這次以音樂搭配舞蹈，其中一套就有水袖設計。

龜龜說，多數人認識「舞魅孃」都是廟會禮生，但旗下還有國樂、舞蹈等專業團隊，希望未來能讓更多人認識舞魅孃不同風貌。「舞魅孃」之舞媓國樂此次從鄭成功祖廟出發，未來期許能計畫公益活動巡演方式帶領創意國樂風，在台灣走透透。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法