藝文 > 藝起享享 > 藝風采

大溪工藝週11/7登場 玩手作、逛市集體驗工藝生活魅力

2025/11/04 20:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪從早期城區開創、河運時期商號林立，到經濟起飛時期木器神桌揚名全國，累積出山城獨有的工藝能量。桃園市立大溪木藝生態博物館以每年11月辦理「大溪工藝週」作為年度展演平台，今年訂7至9日登場，以「用工藝和世界交朋友」為號召，邀請大家走進百年木藝小鎮，透過工藝連結世界、彼此交流，體驗工藝為生活帶來滿滿的創意與溫度。

「大溪工藝週」於7至9日登場，邀民眾一同玩手作、逛市集，體驗工藝生活的魅力。（記者李容萍攝）「大溪工藝週」於7至9日登場，邀民眾一同玩手作、逛市集，體驗工藝生活的魅力。（記者李容萍攝）

木博館長陳倩慧表示，今年「大溪工藝週」以工藝基地為核心，整座大溪山城為基地，串連台灣工藝夥伴群、日本友好城市，規劃從最受期待的「打開工場」、集結各地精采品牌的「工藝週市集」、趣味滿滿的「工藝體驗」，到「工藝短講」、「工藝餐食」與「工藝遊程」，搭配大人小孩皆能樂在其中的手作體驗活動，將生活工藝開展成豐富多元的體驗路徑，讓每個人都能找到適合自己的生活工藝面向。

超人氣BUBU跳恰恰將回到大溪主場，並推出經典國產車、大溪豆干車、現劈原木車三種創作體驗課程。（記者李容萍攝）超人氣BUBU跳恰恰將回到大溪主場，並推出經典國產車、大溪豆干車、現劈原木車三種創作體驗課程。（記者李容萍攝）大溪工藝週活動期間，資訊站開設快閃店讓遊客貼近生活工藝。（記者李容萍攝）大溪工藝週活動期間，資訊站開設快閃店讓遊客貼近生活工藝。（記者李容萍攝）

最貼近職人的打開工場，有設計品牌如木夫、木匠先生、森平房家具製作所，體驗工作室削磨時光，家族工藝傳承的堂和神桌以及北台灣大型剖木廠─添富木業社等，透過期間限定的開放與導覽，帶領大家走進最真實的工藝生活現場。

延續對生活工藝用器的重視，8、9日登場的「工藝市集 Craft Market」強調將喜愛的工藝良品帶回家的功能性，來自大溪、台灣及日本共計46組工藝職人品牌齊聚，類型多元包含木器、陶皿、織物及飲食等，也有聞名世界的桐木、挽物漆器等精緻器物。

「丹波燒」在兵庫縣丹波篠山市傳承了約850年，被列為日本六大古窯之一，現今的丹波燒主要是以食器和花器等民藝品為中心生產製造。（大溪木藝生態博物館提供）「丹波燒」在兵庫縣丹波篠山市傳承了約850年，被列為日本六大古窯之一，現今的丹波燒主要是以食器和花器等民藝品為中心生產製造。（大溪木藝生態博物館提供）

另外，今年邀請日本兵庫縣日本六大古窯之一丹波燒的濱田窯，致力於傳統工藝轉型的設計團隊TRUNK DESIGN，以及活躍於地方創生與設計領域的團隊mitemo，可看到千年古窯到當代設計的傳承轉化；和大溪建立友好關係的栃木縣益子町、石川縣加賀市、福島縣會津若松市的工藝職人與團隊再次帶著新作品來到大溪於「國際主題館」展出，並透過「工藝短講」與台灣的創作者、研究者及品牌經營者分享從產業歷史、創作精神到永續發展的觀點，展現以工藝為語言與世界交流的多元面貌。

大溪武德殿展出第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎作品展。（記者李容萍攝）大溪武德殿展出第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎作品展。（記者李容萍攝）

大溪武德殿與大溪公會堂分別展出「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽頒獎典禮和競賽得獎作品展」及「台灣收納家具史話特展」，讓民眾在欣賞木家具之美的同時，也能了解台灣家具文化的發展與創新。

活動期間規劃接駁車服務，以及推出工藝週精緻一日遊，直接帶領旅人深入鄉野巷弄探訪工藝職人、動手體驗工具與技法，享用獨家的工藝餐食，民眾可至木博館官網連結報名。

