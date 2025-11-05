晃晃跨幅町劇團《海妲．蓋柏樂》11/22、23衛武營登場

晃晃跨幅町劇團以嶄新視角挑戰易卜生百年經典《海妲．蓋柏樂》。

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心攜手晃晃跨幅町劇團，將於11月22至23日推出「現代戲劇之父」易卜生不朽名作《海妲．蓋柏樂》，以開創性現實主義筆觸，將家庭倫理、性別角色與階級矛盾搬上舞台，勾勒出人物內心壓抑與反抗，呈現女性在婚姻與制度箝制下，永恆渴望、掙扎與反叛。

《海妲．蓋柏樂》最早於1891年出現在世人眼前，她是將軍之女，身分尊貴、聰慧且美麗，卻因為世俗眼光，選擇嫁給不愛且志向平庸的學者，婚後生活是華麗卻令人窒息的牢籠。

她擁有慾望與野心，渴求自由卻又無力創造，只好憑藉著「這一生一定要有過這麼一次，能有力量塑造另一個人的人生」執念，試圖在操弄他人命運中尋求刺激，渴望從中體驗一絲主導與悲劇性的美感。

海妲的美麗與智慧，既是武器也是枷鎖，深不見底的矛盾與人性掙扎，既是傳統社會受害者，又是毀滅力量化身，成了易卜生筆下至今被視為最困難詮釋、也最完美的角色之一。

晃晃跨幅町劇團以「捕捉靈光、超越邊界」為宗旨，將百年經典搬上當代舞台，集結實力派演員激烈碰撞，對經典的鋒利叩問，共同為這齣關於人性、慾望與自由的悲劇，注入當代火花。

故事中靈魂人物海妲．蓋柏樂由身兼劇團藝術總監、並曾入圍第一屆台北戲劇節最佳女主角的蔡佾玲擔綱．美麗而冷冽的獨特氣質，與角色內心優雅、驕傲卻騷動不安的靈魂高度契合。

點燃海妲內心毀滅火焰的昔日舊愛艾略特．魯夫，由「劇場男神」美譽的林子恆飾演，劇場常客買黛兒．丹希羅倫、王宏元，以及跨足劇場與影視的賴澔哲，也將展現不同視角的拉扯與壓抑。

晃晃跨幅町劇團以嶄新視角挑戰易卜生百年經典《海妲．蓋柏樂》。（衛武營提供）

