藝文 > 即時

聯合典藏庫房中止、金漫金音齊發聲 文化經費緊縮效應浮現

2025/11/05 10:58

文化部長李遠。（記者董柏廷攝）文化部長李遠。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（5）日赴立法院報告業務概況並備詢，針對近期文化預算遭大幅刪減的問題，立委范雲在質詢中特別指出，預算緊縮已影響文化創作者的生存環境與政策推動。李遠表示，文化部整體預算占中央政府總預算不到1%，經費有限，許多計畫必須依靠企業募款或民間資源支撐。

李遠說，文化部的許多經費都用於場館維修與營運，刪減後只能另尋資源補足，「去年起，我們各單位都自行與企業募款，連大阪世博的宣傳也主要由民間發起支援。」他強調，外界將文化部宣傳費視為「大內宣」的說法並不正確，實際上所有經費均用於活動宣傳與文化推廣，「文化部該讓大家看到我們怎麼花錢，這也是公共透明的一部分。」

立法委員范雲。（記者董柏廷攝）立法委員范雲。（記者董柏廷攝）

范雲亦關注預算刪減的具體影響。李遠坦言，「每個業務都不夠用。」其中「聯合典藏庫房中心計畫」因預算遭刪1億元，被迫中止，該計畫旨在整合全台各地典藏資源，建立聯合典藏庫房，提升文化資產保存效率，如今陷入停擺，成為文化預算縮減的直接受害案例。

文化部經費緊縮對創作生態亦造成壓力。今年金漫獎得主狼七以作品《黎明前的回聲》獲最高榮譽「金漫大獎」，她在典禮上提到：「這本書還什麼都沒有時，是文化部先看到它的。」她感歎，對文化內容創作者而言，今年特別辛苦，「部長說眼淚往肚子裡吞，但我們的眼淚是掉出來的。」同樣感受艱辛的還有音樂創作者。金音獎最佳搖滾專輯獎得主 FAAS 製作人 Nicky 在台上表示：「創作人跟文化部不是要飯的，我們每一個人都有自己的價值。文化部的補助幫助許多年輕樂團成長，FAAS 也是其中之一。」他強調，音樂人投注大量心力完成每場演出與創作，這些努力值得被社會看見與支持。

今年以來，導演王小棣、楊力州等多名影視工作者也公開表達對文化預算刪減的憂慮，呼籲政府正視文化產業的長期結構問題。李遠在立院重申，文化能量正在擴大，但經費支撐不足，「我們會繼續努力爭取更多支持，也希望社會理解，文化需要的不只是掌聲，還有穩定的資源。」

