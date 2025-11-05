從《聽海湧》到《96分鐘》 文化部挺國片成果見證創作能量

文化部長李遠。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（5）日赴立法院報告業務概況並備詢。民進黨立委林宜瑾質詢時提到，《聽海湧》在第60屆金鐘獎橫掃五項大獎，包括迷你劇集獎、導演獎、編劇獎、男配角獎及戲劇節目剪輯獎，顯示國片與本土影視作品持續展現創作能量。林宜瑾指出，文化內容的生成需要穩定的政策支持，呼籲各黨派應重視創作自由與產業發展。

李遠回應表示，台灣影視能走到今日，並非一蹴可幾。「以前是威權時代，黨政軍同一體，拍電影必須經過層層審核。」他回憶早年在中影任職時，電影不景氣反而讓創作者獲得空間，「那個時候的民間創作聲音很強，民主潮流也開始往前走，誰也擋不住。」他以此回應近期藍白兩黨對文策院投審機制的質疑，強調創作自由得來不易，應被珍惜與守護。

面對文化預算遭刪減，李遠再次呼籲執政與在野黨應有共識，「文化屬於大家，我們不是敵人。」他表示，將持續向社會與立院溝通，說明每一筆文化經費的意義與用途，讓大眾理解支持文化政策的重要性。

立委林宜瑾。（記者董柏廷攝）

文化政策的延續與成果可從近年國片表現中看見。2025年災難動作片《96分鐘》在文化部支持與文化幣政策的推動下，票房於日前突破2億元，成為年度票房冠軍，該片獲文化部補助，並列入文化幣「國片專區」優惠活動，觀眾使用文化幣購票可享半價折扣，進一步拉近年輕族群與國片的距離。

文化部指出，今年國片氣勢強勁，為鼓勵青年觀眾進場觀影，自10月3日至12月31日推出文化幣加碼方案。凡觀眾使用文化幣購票可享「2點送1點」、「350點送100點」，等於可以2.1折購票，文化部期盼透過這項措施帶動更多觀眾進場支持國片，促進產業正向循環。

