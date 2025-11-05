PINKOI瘋設祭11/7起登場 屏東文創「好屏牌」挺進亞洲設計盛會

屏縣府將帶領「墨鏡人生」等品牌在PINKOI瘋設祭亮相。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕亞洲年度設計盛事的「2025 Pinkoi Design Fest in Taipei 瘋設祭」，將於本（11）月7日至9日在台北圓山花博爭豔館登場，屏東縣政府文化處將率領14個在地品牌，以「好屏牌 Pingtung Excellence」首度進駐，將地方文化與生活美學帶上設計舞台，展現屏東文創邁向全新通路的企圖與實力。

屏東縣府文化處表示，「好屏牌」展區概念以四色主視覺象徵屏東多元產業特色，整體空間設計融合購物袋意象，象徵品牌與消費者之間的連結與共享，傳達「選擇、共好」的生活態度。展區以文創風格選物與文化故事並陳的策展手法，呈現屏東品牌如何從土地與產業出發，轉化為兼具設計美學與文化厚度的生活方式。

屏縣府將帶領「格列堂」手工水果軟糖等品牌在PINKOI瘋設祭亮相。（屏東縣政府提供）

屏縣府將帶領「TAIWAN DYE」檳榔子染圍巾等品牌在PINKOI瘋設祭亮相。（屏東縣政府提供）

參與品牌橫跨食品、工藝、設計選物，包括小雨果巧克力、TC 巧舖、必勝烘焙研製所、枋寮三魚直賣所、氵延茶知、啡藏潮咖啡、東寶黑豬肉棧、黎記冰糖醬鴨、大埔良作、牛角灣巧克力咖啡農園、墨鏡人生、沐穀曲製菓堂、TAIWAN DYE及格列堂共14個品牌，完整展現屏東從在地風味到文化創意的多元層次與發展潛能。

傳承三代的「黎記冰糖醬鴨」。（屏東縣政府提供）

今年Pinkoi Design Fest in Taipei瘋設祭規模再升級，集結台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲等六地超過530個設計師品牌齊聚。屏東文創隊以「好屏牌」參與其中，不僅與國內外設計品牌並肩交流，也讓屏東在地品牌能以更當代的設計語彙走入主流市場，開啟地方品牌與城市設計文化對話的新契機。

