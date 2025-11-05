立委關切故宮與國美館合作展 陳貺怡：預定2027暑期登場

立委羅廷瑋（左）關切故宮與國美館合作展，國美館館長陳貺怡報告目前進度。（擷取國會頻道）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今（5）日赴立法院報告業務概況並備詢。國民黨立委羅廷瑋關心故宮博物院與國立台灣美術館合作策劃展覽的進度，表示上任以來積極推動「故宮國寶到台中」的構想，希望中央文化資源能與地方能量結合，讓中部民眾有機會近距離欣賞故宮典藏文物。他說：「過去我多次向故宮爭取，院方也有意願與編列預算，這是一項值得推動的文化計畫。」

國美館館長陳貺怡親自回應指出，館方與故宮院長已進行2次以上會談，初步規劃於2027年暑假7月至9月期間舉辦展覽，「暑期觀眾以親子為主，因此策展方向會以動物為主題。」她說，目前已成立策展小組，由故宮書畫處處長、器物處處長及國美館展覽組組長共組策展小組，討論展出內容，預計以７成書畫作品與３成器物組成展覽，讓觀眾能從多樣媒材感受故宮典藏的文化魅力。

羅廷瑋肯定雙方合作方向，並表示會持續協助爭取相關預算，「國美館這邊要先編列，我會全力支持。」陳貺怡則回應：「還請委員多多幫忙。」顯示展覽規劃雖已啟動，但經費與執行仍需跨部門協調推進。

