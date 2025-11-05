藝人自首說明閃兵案 文化部長李遠：誠實面對錯誤是進步的開始

藝人薛仕凌昨日自首說明閃兵。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝人王大陸今年2月被遭查出涉嫌找「閃兵集團」，協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，昨日更有藝人薛仕凌到新北地檢署自首說明閃兵。文化部長李遠今（5）日赴立法院報告業務概況並備詢，針對近期「藝人閃兵案」引發社會關注，國民黨立委羅廷瑋詢問文化部是否考慮撤回相關藝人曾獲的獎項資格。

李遠表示，已有藝人主動承認錯誤並向社會道歉，這樣的行為值得肯定，「在台灣這樣包容與自由的社會，願意面對錯誤、勇於道歉，是好事。」他指出，目前文化部已與金馬、金鐘、金曲三大獎單位討論，委員普遍認為獎項頒發的依據是當年度的專業表現，事後撤回缺乏明確制度依據，「一個獎項是頒給那一年表現最好的作品或藝人，過了幾年後再收回，理由並不充分。」

李遠強調，藝人應自我期許成為正面典範，「願意承認錯誤、要求自己更高，讓社會看到正向影響，這比懲罰更有意義。」羅廷瑋則回應，他不主張撤回獎項，認為應透過正面宣導或國軍招募合作等方式，讓藝人以實際行動回饋社會、修復形象，「這不只是懲罰問題，也是一種重新建立公眾信任的方式。」

文化部長李遠。（記者董柏廷攝）

