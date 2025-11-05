自由電子報
藝文 > 即時

公視董監事遲未出爐 李遠：只差1、2人卡關「沒有其他原因」

2025/11/05 11:32

文化部長李遠。（記者董柏廷攝）文化部長李遠。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕公共電視董事會今年5月31日任期屆滿，依規應於任期前半年啟動提名作業，但截至11月名單仍未出爐，引發外界關注。文化部長李遠今（5）日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢，針對外界質疑「黑箱延宕」的說法，他強調，公視董監事甄選作業確實按照時程進行，延宕主因是人選難以補齊，「只差１、２個人就卡了很久，沒有其他原因。」

李遠說，文化部在去年11月即依規啟動甄選程序，「前半年就開始動作」，整體流程比照以往辦理，但中途遭遇部分不順利情況，導致進度受影響。他坦言，最困難的地方是「最後一塊拼圖」，部分專業人士婉拒出任，原因多與過去幾屆選任爭議有關，因此甄選過程顯得特別漫長。

立委林沛祥。（記者董柏廷攝）立委林沛祥。（記者董柏廷攝）

對於立委林沛祥質疑文化部是否有「黑箱操作」或「政治盤算」，李遠嚴正否認，「這絕對不可能。」他表示，公視董事是「吃力不討好的職位」，沒有薪水、只有責任，不存在所謂的肥缺或政治酬庸問題。他並指出，這次是《公共電視法》修正後，首次將審查通過門檻由四分之三降為三分之二，但仍需兼顧性別、族群與專業比例，因此在平衡考量下難度更高。

依《公共電視法》規定，公視董事會由11至15名董事及3至5名監察人組成，候選人名單須經由各黨派比例推舉的審查委員會，以三分之二以上同意通過。由於歷屆審查過程牽涉政黨協商與出席率，過去也曾多次因人數不足或政黨缺席而卡關。例如第7屆審查時，首輪21名董事候選人僅7人通過，第二次審查更因部分委員全數缺席，導致14名候選人全部未過關。

文化部強調，現階段仍持續推動甄選程序，將依《公共電視法》邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業背景人士出任候選人。李遠呼籲社會各界理解公共媒體的制度困難，「公視的任務艱難，文化部會繼續努力，讓新的董事會早日誕生，也希望外界給予更多支持與耐心。」

