連7年紀念當地風光樂團 土庫塗褲音樂季11/8登場

2025/11/05 14:06

1958年土庫樂團成立，是當是縣內頗負盛名的管樂團之一。（圖由陳學茂提供）1958年土庫樂團成立，是當是縣內頗負盛名的管樂團之一。（圖由陳學茂提供）

〔記者李文德／雲林報導〕1957年雲林土庫鎮成立土庫樂團，是當地頗負盛名的管樂團，雲嘉南地區都有其表演蹤跡，不過黑膠唱片流行開始，樂團規模逐漸式微，為紀念曾經風光一時的土庫樂團，越港社區發展協會11月8日在土庫故事屋舉辦「塗褲音樂季」。理事長李憲昌表示，希望帶領民眾了解這段歷史淵源。

為紀念土庫樂團，越港社區發展協會11月8日舉辦塗褲音樂季。圖為去年舉辦情形。（記者李文德攝）為紀念土庫樂團，越港社區發展協會11月8日舉辦塗褲音樂季。圖為去年舉辦情形。（記者李文德攝）

文史工作者謝暉宏指出，1950年代土庫鎮內因無樂團成立，由內科醫師陳少煌邀請北港樂團創辦人陳家湖到土庫教導管樂，由於陳家湖當時是北港鎮公所職員，每週六坐著糖廠五分車來土庫越港地區授課，晚上睡順天宮廂房，隔天早上上課後，下午返回北港，費用都由陳少煌支付。

謝暉宏表示，由於當時土庫並沒什麼休閒娛樂，但陳家湖教導管樂後，鎮內掀起一股音樂熱潮，不少年輕人紛紛開始學習，聽說當年買不起樂器但想學的人，會向陳少煌借錢買樂器再慢慢還，1957年土庫樂團正式成立，也逐漸出現在雲嘉南各大公部門場合表演，是當時與北港樂團並列縣內2大盛名樂團。

土庫樂團成員陳學茂仍保有相關紀錄資料照片。（記者李文德攝）土庫樂團成員陳學茂仍保有相關紀錄資料照片。（記者李文德攝）

土庫樂團老班底陳學茂表示，1970年代左右，黑膠唱片、錄音帶的時代來臨，逐漸取代了樂團的功能性，有將近10年土庫樂團因此式微，出現斷層危機，為振興即將消逝的榮光，因此邀集樂團老成員們陸續成立土庫月光樂團、土庫夢幻爵士樂團，2019年為紀念當時已離世的老成員們，因此與社區發展協會合辦，舉辦塗褲音樂季，想不到由民間團體發起的活動，也因此帶動音樂熱潮。

李憲昌表示，今年度塗褲音樂季11月8日在土庫故事屋舉行，邀請土庫國小國樂社、越港國小弦樂社，及在地小朋友大提琴獨奏，還有台語歌手許志豪及芙雅樂團的精采演出，也盼藉著活動能夠紀念曾經風光一時的土庫樂團，帶領民眾認識當地重要的音樂史。

