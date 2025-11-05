自由電子報
藝文 > 即時

胡婉玲赴立院說明《中央社》報導爭議：查證不力、將強化新聞專業

2025/11/05 12:24

文化部長李遠（左）與《中央社》社長胡婉玲（右）。（記者董柏廷攝）文化部長李遠（左）與《中央社》社長胡婉玲（右）。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕美國《時代》雜誌（TIME）日前刊出學者高德斯坦（Lyle Goldstein）以「魯莽的領袖（Reckless Leader）」形容總統賴清德的文章，引發媒體引用爭議。《中央社》在報導外交部回應時，未明確指出該文性質，而以「時代雜誌報導」發稿，隨後修正並發布校正稿。社長胡婉玲今（5）日出席立法院教育及文化委員會，針對此事進行說明。

胡婉玲表示，《中央社》平時發布新聞相當謹慎。她指出，這次主要問題在於未能及時辨識《時代》文章屬性，屬於「查證不力」及「把關不足」。目前已召開自律委員會，邀請4位委員說明新聞專業與原理，整體傾向以「在職教育」的方式檢討改進，「這個case比較特殊，重點是讓同仁理解新聞查證與來源分類的重要性。」

對於外界質疑懲處動作是否受到政治壓力影響，胡婉玲表示，《中央社》作為國家通訊社，立場應該回歸新聞專業，「各政黨都有自己的觀點，但媒體應該保持獨立。」她也提到，《中央社》對涉及總統及國家元首的報導，一向「盡量保護國格與尊嚴」，因此更需要在報導用語上謹慎。

民眾黨立委劉書彬追問懲處標準時，胡婉玲說，若屬初犯或情節輕微，通常以記點或口頭申誡方式處理，並納入年底考績參考；若情節重大，則會進行正式懲處，「新聞中心一定會進行檢討。」

文化部長李遠則在最後補充表示，台灣已從威權走向民主，公共媒體的自主與新聞自由是社會的進步象徵，「文化部不會干預《中央社》或是公廣集團的新聞運作，民主制度也不會再回頭。」

