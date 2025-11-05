自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣之光！台灣藺草學會榮獲日本優良設計兩項大獎

2025/11/05 14:11

傳統藺編以當代設計語彙重現，展現文化傳承和永續的新樣貌。（國立台灣工藝中心提供）傳統藺編以當代設計語彙重現，展現文化傳承和永續的新樣貌。（國立台灣工藝中心提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年5月剛獲選文化部首屆「台灣百大文化基地」，台灣藺草學會再獲世界四大設計獎之一的日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）的百佳設計和優秀焦點兩項大獎，此次有來自世界5225件作品同場競技，藺草學會以「Next Artisan」計畫，拿下兩項大獎，非常難得。

台灣藺草學會代表在日本優良設計獎頒獎禮領獎。（國立台灣工藝中心提供）台灣藺草學會代表在日本優良設計獎頒獎禮領獎。（國立台灣工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心指出，台灣藺草學會是文化部長期輔導對象，5月獲得首屆文化部「台灣百大文化基地」肯定，此次得獎計畫是由台灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署共同主辦，中衛發展中心執行的「台灣社區工藝產業推廣輔導計畫」，歷經1年的諮詢、跨域協作、赴日交流，該學會以「Next Artisan」為主題參賽獲得評審的青睞。

工藝中心表示，台灣藺草學會獲獎作品「藺編工藝傳承教育系統」並非具體產品，而是一套以「教育制度設計」為核心的文化傳承架構。從課程設計延伸到文化敘事，將材料知識、工藝脈絡與地方風土重新串接，形塑出完整且可循的學習路徑，建立為可持續推廣的系統，讓傳承不再倚賴個人，而能以制度與社群延續力量。

台灣藺草學會致力建立制度傳承藺草技術與文化。（國立台灣工藝中心提供）台灣藺草學會致力建立制度傳承藺草技術與文化。（國立台灣工藝中心提供）

工藝中心也說，日本優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD，通稱G-Mark）創立於1957年，是日本歷史最悠久且具代表性的綜合性設計獎項，與德國的Red Dot、iF、美國的IDEA並列世界四大設計獎。

