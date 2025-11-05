沉浸式體驗曾文溪畔 蕭壠文化園區光影流動

蕭壠文化園區推出沉浸式體驗展《曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香》今日開展，透過動畫、拍攝、抽象影像與多牆投影，重構曾文溪的時間脈絡與地景感官，體會台南農業的豐富與綿延。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕蕭壠文化園區推出沉浸式體驗展《曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香》今日開展，透過動畫、拍攝、抽象影像與多牆投影，重構曾文溪的時間脈絡與地景感官，體會台南農業的豐富與綿延。

《曾文溪畔的甜蜜柚香與稻香》分為「內容展區」及「沉浸光影區」；內容展區呈現「曾文溪與嘉南平原流域」、「果香之地」、「漁業之地」三大內容，將文字化為圖像的語言——以山脈的起伏、溪流的流動與農作花卉的綻放，構築出富有韻律的視覺敘事，展區不再只是閱讀的空間，而成為能讓人感受土地氣息與生活節奏的感官體驗場域。

展場中的光影劇場以及牆面上可見飄散飛舞的花瓣，觀眾在穿行間將看見農人的耕作收成，看見季節流轉的變化；並特別設計香氛裝置，讓觀眾欣賞同時嗅聞柚花的香氣，動畫與光影劇場，重現農人與「青瞑蛇」共生的智慧與信仰。

沉浸光影展區以環場四面投影的方式展演影像內容，並輔以數位互動體驗，提升互動趣味。沉浸劇場〈曾文溪畔的甜蜜柚香與稻香〉將曾文溪的故事分成三大段落「拓墾之始」、「農耕智慧」與「接軌國際」，透過曾文溪流域的歷史脈動為敘事主軸，串連嘉南平原由洪荒至繁盛、由在地走向國際的文明進程。觀眾隨著光影的流轉，沿著河流的時間之軸，穿越地景變遷與人文演進，體驗一場關於土地、記憶與希望的視覺旅程。

