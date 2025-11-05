中藥本草文化節首度移師嘉縣 探索中藥千年歷史

嘉義縣長翁章梁（右2）打扮成神農大帝展示中藥材。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕衛生福利部、中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、嘉義縣中藥商業同業公會及嘉義縣政府舉辦「2025中藥本草文化節嘉義場」，將在11月8日至9日於國立故宮博物院南部院區登場，是中藥本草文化節首度移師嘉義縣舉辦，活動以「神農嚐百草‧本草傳千年」為主題，透過展覽、講座、體驗及互動，帶領民眾探索中藥歷史及文化價值。

2025中藥本草文化節嘉義場將在故宮南院登場。（記者林宜樟攝）

宣傳記者會今（5）日在縣府登場，縣長翁章梁穿上以中藥材製成的精緻服裝，化身神農大帝，重現古人試藥救民的傳說，「靈膳魔導師」AI機器人在活動中登場，透過使用者與機器人之間的一問一答，展現科技結合傳統智慧的創新力量，現場展示各項中藥器具、中藥材，許多民眾看到如海馬、大蜥蜴、蠶沙（糞）、蠶蛹等中藥材，直說「好特別」。

現場展示各類中藥器具。（記者林宜樟攝）

各類中藥。（記者林宜樟攝）

中藥本草文化節結合中藥文化、健康養生與藝術美學規畫4大主題區，「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸；「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林藥商展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚、慈濟中醫師等專家分享養生經絡保健撇步，讓民眾輕鬆學習中藥知識。

中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，買中藥一定要去合格中藥房，藥材通過檢驗，民眾可以放心購買，而夜市、菜市場、路邊攤販售的藥材產地來源不明，提醒民眾保持警覺，避免吃了傷身體。

翁章梁說，民眾生活都離不開中藥，餐桌上經常出現枸杞、當歸等藥材，透過文化節讓民眾從講座、文物、體驗過程中學會藥膳知識，邀請民眾到故宮南院參與活動，更瞭解中藥文化。

