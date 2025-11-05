自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中藥本草文化節首度移師嘉縣 探索中藥千年歷史

2025/11/05 14:40

嘉義縣長翁章梁（右2）打扮成神農大帝展示中藥材。（記者林宜樟攝）嘉義縣長翁章梁（右2）打扮成神農大帝展示中藥材。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕衛生福利部、中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、嘉義縣中藥商業同業公會及嘉義縣政府舉辦「2025中藥本草文化節嘉義場」，將在11月8日至9日於國立故宮博物院南部院區登場，是中藥本草文化節首度移師嘉義縣舉辦，活動以「神農嚐百草‧本草傳千年」為主題，透過展覽、講座、體驗及互動，帶領民眾探索中藥歷史及文化價值。

2025中藥本草文化節嘉義場將在故宮南院登場。（記者林宜樟攝）2025中藥本草文化節嘉義場將在故宮南院登場。（記者林宜樟攝）

宣傳記者會今（5）日在縣府登場，縣長翁章梁穿上以中藥材製成的精緻服裝，化身神農大帝，重現古人試藥救民的傳說，「靈膳魔導師」AI機器人在活動中登場，透過使用者與機器人之間的一問一答，展現科技結合傳統智慧的創新力量，現場展示各項中藥器具、中藥材，許多民眾看到如海馬、大蜥蜴、蠶沙（糞）、蠶蛹等中藥材，直說「好特別」。

現場展示各類中藥器具。（記者林宜樟攝）現場展示各類中藥器具。（記者林宜樟攝）

各類中藥。（記者林宜樟攝）各類中藥。（記者林宜樟攝）

中藥本草文化節結合中藥文化、健康養生與藝術美學規畫4大主題區，「御藥之道」展出珍貴藥方古籍、本草圖譜與故宮典藏藥具文物，呈現古今醫藥文化；「中藥體驗區」邀請民眾親手製作草本足浴包、漢方敲打棒與蜜糖香丸；「本草市集」匯聚嘉義、台南、雲林藥商展售藥膳料理、養生飲品與草本產品，設有中醫義診與衛生局用藥安全宣導；「講座導覽區」邀請長庚、慈濟中醫師等專家分享養生經絡保健撇步，讓民眾輕鬆學習中藥知識。

中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，買中藥一定要去合格中藥房，藥材通過檢驗，民眾可以放心購買，而夜市、菜市場、路邊攤販售的藥材產地來源不明，提醒民眾保持警覺，避免吃了傷身體。

翁章梁說，民眾生活都離不開中藥，餐桌上經常出現枸杞、當歸等藥材，透過文化節讓民眾從講座、文物、體驗過程中學會藥膳知識，邀請民眾到故宮南院參與活動，更瞭解中藥文化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應