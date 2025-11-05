自由電子報
藝文 > 即時

他讓死亡變成藝術！台灣第1位藍帶標本師黃雯杰的孤獨練習

2025/11/05 15:00

標本師黃雯杰與獅子標本對望。（文總提供）標本師黃雯杰與獅子標本對望。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會《匠人魂》第58集「一個人的動物園」以一位低調卻獨特的職人「標本師黃雯杰」為題，他是全台第一位拿下美國國際標本競賽藍帶獎的台灣人，一手完成了從研究生物到打造標本的轉折人生。

黃雯杰是台灣第一位獲得一級藍帶的標本師。（文總提供）黃雯杰是台灣第一位獲得一級藍帶的標本師。（文總提供）

黃雯杰從小對生態充滿興趣，「成為標本師，像是回到我的原廠設定。」就讀生命科學系時，他沒有選擇研究室的道路，而是自學標本製作。從鳥類剝製起步，靠原文書與國外教材摸索，甚至從國外訂購毛皮練習。他笑說：「學習沒有祕訣，就是花時間。」

多年後，他製作的標本以肌理與表情精準聞名。2024年，他以作品〈漫步野地的山羌母子〉奪下國際標本競賽藍帶獎，成為台灣第一人。面對榮譽，他反倒淡然：「我只是個玩票性質的人。」

標本師黃雯杰為標本上色。（文總提供）標本師黃雯杰為標本上色。（文總提供）

為了提升實務經驗，他經常自費前往海外，參與大型哺乳類製作。「大小、尺寸要聽牠的，姿勢要聽我的。」他笑說。標本製作過程中，他觀察每寸皮膚痕跡：「疤痕可能是同類爭鬥留下的，顆粒狀的皮可能是寄生蟲咬痕。這些都是牠活過的證明。」

標本師的工作孤獨又漫長，卻讓他感到安靜與專注。「活的時候好好活，死了就死了。」他用理性的方式對待手邊的獸，讓牠們在死亡之後繼續「存在」。如今，他的作品陳列在全台各地的博物館與展覽中。

文總表示，《匠人魂》系列透過黃雯杰的故事，讓觀眾看到「工藝」之外的生命哲學，也重新思考人與動物、生命與時間的距離。節目於今（5）日在文總FB、YouTube與IG同步首播。

