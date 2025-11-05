自由電子報
5位頂尖音樂家駐校與師生共練 奏響竹北音樂狂想曲

2025/11/05 19:11

竹北市公所和代表會今天共同宣布竹北音樂故事2025新篇章正式展開。（記者廖雪茹攝）竹北市公所和代表會今天共同宣布竹北音樂故事2025新篇章正式展開。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動頂尖音樂家進駐校園指導獲得廣大迴響，今年再度力邀盧易之、曾耿元、林志謙、蘇顯達與魏靖儀等5位演奏家，駐校與師生共練，並預計11月29日舉辦「Rhapsody狂想曲」音樂會，11月10日起在Opentix開放線上索票。

竹北市長鄭朝方（左）宣布11月29日將舉辦「Rhapsody狂想曲」，由音樂家盧易之（右）等5位大師與師生共同演出。（記者廖雪茹攝）竹北市長鄭朝方（左）宣布11月29日將舉辦「Rhapsody狂想曲」，由音樂家盧易之（右）等5位大師與師生共同演出。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝及多位市民代表，昨（4）日在「鍵盤旅人」盧易之現場彈奏《桃花過渡》的美妙琴聲中，共同宣布竹北音樂故事2025新篇章正式展開。

「鍵盤旅人」盧易之現場彈奏《桃花過渡》，美妙琴聲奏響竹北音樂故事2025新篇章。（記者廖雪茹攝）「鍵盤旅人」盧易之現場彈奏《桃花過渡》，美妙琴聲奏響竹北音樂故事2025新篇章。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方表示，繼本週六「城中城 歌中歌」年代金曲演唱會之後，「2025竹北音樂故事」將接續登場。去年市公所首度推動實驗教育，邀請頂尖音樂家進駐校園、讓孩子與大師共練、共演，反映超越預期，成為竹北音樂班孩子與家長最期待的年度盛宴。

竹北市公所推動頂尖音樂家進駐校園指導獲得廣大迴響，今年再力邀盧易之（右2）等5位演奏家，駐校與師生共練。（記者廖雪茹攝）竹北市公所推動頂尖音樂家進駐校園指導獲得廣大迴響，今年再力邀盧易之（右2）等5位演奏家，駐校與師生共練。（記者廖雪茹攝）竹北市公所和代表會今天共同揭曉竹北音樂故事2025新篇章。（記者廖雪茹攝）竹北市公所和代表會今天共同揭曉竹北音樂故事2025新篇章。（記者廖雪茹攝）

今年持續安排5位大師駐校指導，分別為：盧易之與興隆國小、「耀世名弓」曾耿元與東興國小、「豎笛王子」林志謙與仁愛國中、「弦樂巨擘」蘇顯達與成功國中、「小提琴新秀」魏靖儀結合安興國小與光明國小。

並規劃11月29日 在縣政六路舉辦「Rhapsody狂想曲」音樂會，由大師與校園師生帶來從台灣民謠、經典動畫、世界名曲到古典樂章，日光場13:30–17:00、星光場18:30–21:30，從親子午後到浪漫夜色，打造城市音樂節般的沉浸式體驗。活動詳情與索票資訊請關注臉書。

