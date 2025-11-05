自由電子報
穿越時空回盛唐長安 中台博物館唐代風華文化派對登場

2025/11/05 19:12

中台博物館唐代風華文化派對， 穿著特色服飾或配件，即可免費入館。（中台世界博物館提供）中台博物館唐代風華文化派對， 穿著特色服飾或配件，即可免費入館。（中台世界博物館提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮中台世界博物館，目前正舉辦「雲裳萬象──唐代風華文化派對」，邀請民眾化身萬國使者，一同穿越時空回盛唐長安，11月8日（六）、9日（日）兩天並推出假日限定活動，安排唐風遊戲、蔬食市集與拍照展區，以寓教於樂的方式讓孩子在遊戲中學習歷史，在體驗中感受文化。

中台博物館唐代風華文化派對，完成「雲裳文帖」挑戰任務，即可兌換限量好禮。（中台世界博物館提供）中台博物館唐代風華文化派對，完成「雲裳文帖」挑戰任務，即可兌換限量好禮。（中台世界博物館提供）

中台世界博物館指出，數位時代流行「穿越式體驗」，但若能親臨唐代長安，會是什麼模樣？此次活動，設計唐代風貌微型展示拍照區，邀請民眾化身萬國使者走入盛唐，至11月9日活動期間，凡穿著漢服、和服、原住民頭飾、紗麗、頭巾等特色服飾或配件，皆可免費入館，感受古今交會的文化魅力。

中台博物館唐代風華文化派對，可讓孩子體驗穿著古代服飾，進行古風遊戲。（中台世界博物館提供）中台博物館唐代風華文化派對，可讓孩子體驗穿著古代服飾，進行古風遊戲。（中台世界博物館提供）

此外，本週六、日兩天推出「唐風樂遊坊-古風遊戲」、「萬象樂舞集-音樂與舞蹈表演」、「雲裳文化街-蔬食市集」。其中萬象樂舞集，由鄭旭娟古箏教室師生和薪傳舞蹈團獻演，蔬食市集則以長安東西市為靈感，展售蔬食、文創小品、異國美食，以及提供DIY手作體驗，讓大小朋友從活動中認識唐代文化，度過一場寓教於樂的假日旅行。博物館也把文化探索變成遊戲挑戰的一環，民眾可至服務台領取「雲裳文帖」，完成任務即可兌換精美禮物或市集禮券。

中台世界博物館表示，盼藉此活動讓民眾在輕鬆遊戲互動中，了解唐代文化的多樣性，培養孩子對歷史文化的好奇心，大人小孩一起共學、共玩和共享假日美好時光。

中台博物館唐代風華文化派對，以長安東西市為靈感蔬食市集，讓民眾感受唐代市井風情。（中台世界博物館提供）中台博物館唐代風華文化派對，以長安東西市為靈感蔬食市集，讓民眾感受唐代市井風情。（中台世界博物館提供）

