藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎決審會議紀錄】當代的主題，當代的語感

2025/11/10 05:30

當代的主題，當代的語感

第二十一屆林榮三文學獎小品文獎決審會議紀錄

 

時間：2025年9月19日下午2時

地點：《自由時報》一樓會議室

決審：吳明倫、李時雍、周昭翡、侯季然、胡金倫（依姓氏筆畫排列）

記錄：謝麗笙

 第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎決審現場。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎．小品文獎決審現場。（記者陳奕全攝）

會議開始，基金會報告收件情形：本屆共收到六四一件來稿。第一輪審稿由五位委員吳明倫、李時雍、周昭翡、侯季然、胡金倫，選出心中值得入選的篇目，得六十八篇；第二輪審稿則由五位評審再各自勾選七篇，共二十七篇入選，第三輪召開決審會議。委員推舉周昭翡擔任會議主席，並針對本屆作品發表整體看法與評審重點。

 

周昭翡：我很喜歡評小品文，小品文要恰到好處不太容易，因為這一千字，即使只寫一個片刻，也必須完整表達。評審幾年下來，我認為比較大的問題是，經常看到很多稿件題材不錯，卻是長篇架構，有非常多難解疑點，空隙很多，要留給讀者去猜。但如果這份猜測大於整體感受，就會削弱掉你對作品的好感。另一種是設計感很強，架構非常完整，但欠缺真摯的感情。它在千字裡把那架構呈現出來，卻流於匠氣。評審時我較傾向所謂明代小品，那樣的性靈之作帶來的閱讀餘韻，是我最重視的。主題上，親情、愛情或者人跟動物，這類書寫相當多；外配主題，去年就看到，今年也有，也有人寫疾病。這幾年AI主題也不少。許多主題與時俱進，也增長了我對時代發展的認識。

 

胡金倫：今年是我第一次評小品文，從初審到進入決審的作品，似乎以家庭主題居多，寫自己跟祖父母、父母親的相處。小品文有點像濃縮的散文，除了明代小品，也像《羅蘭小語》或杏林子的微言大義。此次許多作品帶有小說或極短篇筆法，也像是盡量控制在一千字裡的長篇散文。

 

侯季然：因為稿量滿多的，讀到後來會覺得，主題的選擇也很關鍵。於是我會筆記每一篇的主題，發現以家庭、長照居多，尤其親人去世的篇章特別多。邊看邊記錄時發覺，最初以文筆好壞、感染力強弱、或作者能否把所描寫的主題昇華到更高格局來評斷；讀了更多篇後，發現這樣的標準已不足以篩選出何者更好。所以我後來更著重於：作品是否反映當代觀點。另外，作者文字是否新鮮、有記憶點，也在乎能否把小品文寫得完整。

 

吳明倫：在看這批作品時，最強烈的感覺是，有些話作者似乎可以直接向當事人說就好，不必以一篇作品呈現──作者試圖抒發心情，但那似乎沒有那麼難以啟齒。我本來預期會讀到許多講究的文字，卻發現易讀性頗高。我會傾向選擇比較特別的作品，包括選材，或在一片嚴肅氣氛中讀來有趣輕鬆的作品。因為作品數量很多，最後都是憑良心選出自己喜愛的。

 

李時雍：過去閱讀小品文時，經常會感覺到它是時間的切面，在某一個階段記錄下許多共時的主題，有時會很立即反映某一時期的事件，比如疫病。但今年非常多文章處理到的是一個更長時間的關係的轉變。比如家屋組成裡，跟動物或物的關係，跟數位與環境的關係，都展開一種生活的變化，不是立即的，而是漫長且新的展開。所以這次在閱讀時滿多驚喜的。評審時我首重主題的經營，要有獨特視點以及風格。滿多篇章具當代語感，就會很容易跳出來。

 

經評審協商，決議首輪每人不分名次，圈選五篇，結果如下：

 

三票作品

〈移監〉（吳明倫、侯季然、胡金倫）

〈偶數與錨〉（吳明倫、李時雍、胡金倫）

 

二票作品

〈我那跟雞吵架的母親〉（吳明倫、李時雍）

〈反向的誕生〉（周昭翡、侯季然）

〈地下〉（周昭翡、胡金倫）

〈摽有梅〉（李時雍、周昭翡）

 

一票作品

〈V945〉（侯季然）

〈20度到0度〉（周昭翡）

〈方盒子〉（吳明倫）

〈身體氣候〉（周昭翡）

〈貨已送達〉（李時雍）

〈毛巾該換了〉（吳明倫）

〈魚的門牌〉（侯季然）

〈切魚〉（胡金倫）

〈快閃〉（李時雍）

〈做魚丸的日子〉（胡金倫）

〈退租通知〉（侯季然）

 

○票作品

〈三腳貓、四腳蛇，有時還有翼手龍〉、〈這倒是第一次〉、〈吃藥〉、〈貓紙〉、〈龜〉、〈網〉、〈苦瓜〉、〈獨立床墊〉、〈茶渣〉、〈成熟〉

 

未獲票作品不列入討論，評審針對獲得一票以上的作品進行討論。

 

一票作品

 

〈V945

 

侯季然：這篇給我的記憶點非常深刻，會一直想到那隻實驗老鼠的觸感。它的選材和寫法有種漫畫感，一個醫學生日常的感觸，從工作、學業，延伸到他跟老鼠之間的情感。人跟動物的矛盾、理性跟感性的衝突，這些對比不斷出現，情感的渲染很深刻。它的書寫很完整，在有限的篇章裡把意象和格局不斷擴展。

 

吳明倫：「你覺得這個假設非得要用老鼠實驗？」這個問題滿打動我的。他回答一個標準答案，但這問題是由專業人士來問的，也是很故意，好像一個陷阱，又不給真正的答案。同時這可能也是我沒有選這篇的原因：那你為什麼還要繼續做下去？這件事情他沒有交代。

 

周昭翡：這篇是很特別的題材，但有些讀來稍感造作之處。譬如對應到慶功宴吃雞，似乎有點跳tone，不是那麼可以連起來。最後慶功宴結束，Uber司機問他為何暑假要住校？他說「殺掉老鼠」，「為了科學的進步。」好像不太會有這樣的日常對話？

 

〈20度到0度〉

 

周昭翡：這次讀到很多懷舊之作，這一篇寫的是糖廠，「廍動」和「廍散」的不同，再到糖廠生滅的過程。現代的寫作者能夠寫到這樣，細膩地把細節講出來，是比較不容易的。它也提到自己的家庭關係，淡而有味，收尾也滿漂亮，還原了日治過渡到當代台灣的景象。

 

胡金倫：我同意它的好處，但就是轉接處比較突兀，從糖廠突然到洗澡熱水，跳得太快。

 

李時雍：寫得最好的就是洗澡水的部分，但好像是個可以再展開的故事？相對於它要處理的大時代變遷主題，文中只能聚焦在一個小小的點，即日照的洗澡水，所以我沒有選擇這篇。

 

侯季然：我很享受它前面的描述，很有畫面感，但鋪排到最後，有一點急促結束的感覺。它的筆調速度應該放在一個更長的篇幅裡舒展。最後一句似乎有漏字，應該是「長大後又『不』願意承認罷了」。

 

〈方盒子〉

 

吳明倫：這一篇結尾可以更好。開頭寫他在一個紙箱裡，最後是在城市的盒子裡，是有經營的。中間是他跟爺爺互動的過程，節制又有很多細節，有一些悔恨，沒有到煽情，也沒有太多失誤。

 

侯季然：小品文需要在千字篇幅轉換場景、意象，或轉換鏡頭的寬度。這篇轉場後，開始交代他們家背景，可這樣讀下來，再回頭看就會覺得，中間交代那些背景似乎是不必要的，並不影響它要寫的事情。

 

胡金倫：這次大部分作品可能因為字數的限制，開了頭，又趕著結束，尤其像這篇要寫家族三代，就不免有這樣的問題。

 

（評審放棄此篇）

 

〈身體氣候〉

 

周昭翡：這篇寫母親患病化療。形容準確，寫出病者和照顧者心情，你會覺得照顧者就是那樣子，會一直希望病者怎麼樣，但其實非常勉強。後來媽媽至少吃了黃魚、睡著了的部分滿動人的。不慍不火的寫法，在情緒的掌握上滿打動我的。

 

胡金倫：對一般讀者來說，尤其長照、癌患的照顧者，可能會非常感同身受。那是不是文中所述情況，因為我們不是患者，不太確定是否如此，但照顧者如何做為一個敘述者，其實滿重要的。

 

吳明倫：題目的設定會讓我期待病情與氣象的結合，但稍嫌不滿足，它停留在颱風要來不來，或者是颱風的影響，有點可惜，其他部分我覺得很好。

 

胡金倫：如果多替作者詮釋一點，也許他想講的是病情也有春夏秋冬，化療後可能有各種狀況，會慢慢出現變化。

 

侯季然：這篇各方面都好，文字好，布局也好，描寫入味，也很懂得留白，但在類似主題裡，對我來說有比它更好的，譬如我本來有選的另一篇，寫葬禮的便當很好吃。也許因為評審到最後都是在比較相同主題該如何描寫，而另一篇更超越我所能想像的。

 

李時雍：一開始讀到熱帶低氣壓穿台，我猜想會不會是比做一個風暴或氣旋，來展開後面的描述，但好像僅是廣泛的氣候意涵上，比喻身體的經驗，他想把身體變化過程和氣候拉在一塊，但兩者相互的指涉是比較分離的，一直到結尾才試圖拉回到風和呼吸聲。所以我沒有選擇它。

 

〈貨已送達〉

 

李時雍：作者把線上訂貨的送貨過程和她跟愛人之間的關係，寫成一齣荒謬劇。有時候延遲，有時候聯絡不到，到最後來了，但那是線上的「來了」，跟送貨員聯繫的過程中，同時與過去的愛人對話。諧擬反諷或標題的「貨已送達」，都滿有意思。

 

侯季然：這篇是一個當代生活經驗，把電商送貨和愛情做比較。文字很輕快，不做作，轉換意象非常快速，內心戲很鮮活。後來多看幾遍，覺得作者使用同一個pattern，手法重複。可以在最後更放開一點。現在就是一篇很可愛的文章，如果出現在社群網站，會是分享數很高的那種貼文，我也一定會分享；但評審文學獎時，就會以更嚴苛的眼光來看。

 

胡金倫：我也常網購，可以想像它寫從下單、送件中、到貨、顯示已送達可是明明就沒有來，跟愛情的發展做比較：相處中對方沒有關心自己、受傷、分手，但同樣的類比，真的有點重複。

 

周昭翡：我本來也有選，後來題材上更喜歡別篇。一些句子重複反而有點可愛，有突出之處，你們看來比較失敗的地方，也許是刻意為之？這題材如果寫成詩，可能也滿有趣的。

 

吳明倫：雖然有點重複，但因為節奏愈來愈快，第一個比喻花了較多篇幅說明，接著句子愈來愈短，發生的事情可能跟時間的設計有關係。不過我也覺得，既然要重複，希望結尾是更有力的。

 

（評審放棄此篇）

 

〈毛巾該換了〉

 

吳明倫：我始終很喜歡這篇是因為把毛巾寫得很完整。毛巾是貼身常用品，外人不會看到，可是在人死後好像又變成很重要的東西，要包裝精美，在親友家裡留著，親友把它用到很舊，讓毛巾再經歷一個新的輪迴。毛巾的生命史跟人的生命史結合得很好。有些地方稍微講太白了，比如「一條就代表一個逝去的親友，愈多顏色點綴的鐵櫃，愈是巍峨孤涼」，再多一點點，我可能就不會選它，它還算是點到為止。

 

胡金倫：我很喜歡中間寫到他發現櫃子裡一堆毛巾，原來長輩那群人愈來愈少了，是很美的對照。它寫的同學會特別讓人感動。相對其他篇而言，沒什麼技巧，反而讀來舒服。

 

〈魚的門牌〉

 

侯季然：這篇給我一種很新鮮的想像，取材角度比較獨特：魚的住址和城市裡人的住址的連結。乍讀時文字似乎不那麼精準，再讀後覺得這好像是優點，不會進入某種熟悉的套路，而是在敘述裡，一直有某種空隙，可以去推敲、看到更多語言上的彈性。最後歸結在超商和魚的地址的意象，是讀完所有稿件後，仍會一直留在腦海的畫面。

 

胡金倫：看起來是長篇小說的結構，非常濃縮，很多東西要在千字裡講完，是沒有選這篇的原因。另外，讀時會想到《沒有信箱的男人》。

 

周昭翡：這篇寫生物學、魚，閱讀時稍微有隔，要很努力進入它要講的狀態，跟讀者的連結性稍弱。對環境、生態等表述，我們可以看到一些原住民作品有更親切的表達，這篇似乎沒那麼突出。

 

吳明倫：第一次投票時我有選它，後來再讀覺得，沒有很清楚它要講什麼。它是對海洋有嚮往的，但可能需要更多篇幅去交代。它的描述很吸引人，會覺得作者是很有經驗的人，所以他寫的東西我會傾向去相信，但相信之後，沒有帶我到一個更具體的地方。

 

〈切魚〉

 

胡金倫：這篇不見得完美，寫家庭兩代。藉由切魚，用另一種方式來呈現父子之間的教育過程。帶著兒子切魚片，也讓我想到徐國能的〈刀工〉。另外，對一個九歲半小孩來說，切魚會不會是種危險動作？

 

吳明倫：這篇讓我想到〈三腳貓、四腳蛇，有時還有翼手龍〉，是時代改變，使兩代教育方式不太一樣？讀〈切魚〉時，我想像如果以兒子角度來看這個經驗，會是怎麼樣？只是，它最終還是把切魚當成生物課或烹飪課，有點可惜。

 

〈快閃〉

 

李時雍：這次有滿多篇語言很好玩的作品。這篇題目感覺會寫快閃記憶或快閃記憶體等電腦隱喻，但其實不是，它不斷玩不同時代的語言感受。在課堂和學生之間，有一些新的詞語和作者所習慣的不同，甚至出現很老的笑話，最後回到更平常的語意：大家趕快閃人。透過一個老師的角度，一直想理解更年輕的語言，過程就在語言的遊戲當中。包括這篇，〈身體氣候〉，〈偶數與錨〉，〈三腳貓、四腳蛇，有時還有翼手龍〉等，對我來說都是這種當代語感、好玩的故事。

 

胡金倫：這篇比〈貨已送達〉有趣。我猜作者是非常年輕的老師，從學生接觸到最新的詞彙，故意用很多「錯字」，可能就是現在年輕人喜歡的。很會用前一世代的語彙做對照，「大珠小珠落玉盤」、「乖乖、麥仔茶、芒果和旺來」等，甚至我想了很久，學生拉行李箱是因為最後一學期嗎？為什麼「整齊劃一地拉著行李箱」「快閃」？讓我意猶未盡，會回頭去想有什麼隱喻在裡面嗎？

 

周昭翡：是有一點幽默感，但很多地方讀得很費神。

 

侯季然：很輕快，很幽默，有創意。在它的敘述中，從語彙的使用，也可以看到現在社會的狀況，包含外來詞語進入我們的語言。以當代性而言，我會滿支持它。如果是十年、二十年、三十年後，讀者來看這一篇，就能栩栩如生看到2025年，台灣社會某一種很鮮活的語言的表情。

 

吳明倫：敘事者讓我覺得他很焦慮要趕上年輕人的語彙，我不知道是不是刻意的。看完後會有一個疑問：這文章非常「當下」，說不定明年就已經有人看不懂這一篇了──不是因為它不夠年輕，而是因為它「太年輕」。因為會有更新的語言進來，那麼，這篇文章簡直是某種語言的閱後即焚。

 

〈做魚丸的日子〉

 

胡金倫：這篇有點像小說，寫為外婆做七所進行的儀式，做儀式的日子他們要做魚丸，從魚漿捏成魚丸的樣子，藉此形容母親跟娘家家族的感情、母親跟外婆的關係。整體平鋪直敘。

 

侯季然：有一點四平八穩。這樣的書寫策略、譬喻的方式寫這樣的主題，在過去讀的書裡已有類似手法。這篇寫得很好，但特別度稍不足。

 

（評審放棄此篇）

 

〈退租通知〉

 

侯季然：初讀就很喜歡，藉由她的死亡，描述一位非典型女性的一生。同樣歸類在親人死亡的類別裡，但給我的印象可說是最深的，因為裡面有一些鋒利的描寫，關於家族如何看待她，甚至寫到某次婚禮的互動，讓我對她實在是太好奇了。非常多留白，其想像空間又非常誘人。包含最後敘事者去幫姑姑打包，看到角落有小孩子的雨鞋，但是姑姑其實沒有孩子，到底是誰的呢？非常有電影感，通常會拍一個有限的場景，讓觀眾可以想到非常多事情──那個完整的宇宙是什麼樣子？這篇經營得很成功。

 

吳明倫：我好像需要知道敘事者的立場是什麼，他太保持距離了。他對這個姑姑超級不熟，所以可以很有距離，但他還是知道很多或者觀察到很多細節。這些細節他選擇沒有寫出來，當然有他的理由，可是那理由非常幽微。

 

周昭翡：像一支MV。姑姑的形象、自己死在公寓裡，有一點張愛玲的感覺，婚禮上講一句話又有點像白先勇寫的尹雪艷。但幾乎是模模糊糊的，就一個氛圍，不太知道怎麼去理解，所以對我來說說服力不太夠。

 

兩票作品

 

〈我那跟雞吵架的母親〉

 

李時雍：這一篇敘述很幽默，從母親的外籍身分拉出整個環境改變的狀況，尤其後半部可以很具體感受到母親的生命力。最好的是讀到結尾時，突然出現父親的對比。一開始只圍繞在母親，可是作者用短短一句話，就描述出一整個家庭到時代的問題。處理得非常好。

 

吳明倫：因為是寫外配，所以文中有一些關鍵字下得滿好，包括文明進步的社會、國有地的徵收、升學制度等。雖然寫的是家人，但有一個比較大的格局：這個社會、這個制度是怎樣對待這些新住民的。不是指控，而是一個提醒。我也很喜歡結尾，有點倒打一耙，前面不太理他的父親，甚至母親的孤獨也許是父親造成的，但其實父親也是個孤獨的人。

 

胡金倫：全篇最好的就是結尾，可能其實主角並不是母親，而要講父親，因為異國婚姻的語言不通等等，最後點出父親也很寂寞，由下一代來看，是兩個寂寞的人。這樣的結尾是最美的，畫龍點睛，輕描淡寫。

 

周昭翡：非常生動，只是母親的角色轉換好快，但基本上寫得滿好的。

 

〈反向的誕生〉

 

周昭翡：母子間很幽微的情感和狀態對應，在這批作品中是突出的。

 

侯季然：它可能是在寫出櫃，「妳一直以為的，其實是真的」，但沒有點破。退一步想，它到底在指什麼，好像也不一定非是出櫃不可。對我來說最好的是它的想法：父母生了子女，子女要長成自己的樣子的話，好像父母要被他反向地生出來。這個意象很新鮮，不管是講出櫃或兩代之間的互動，都是一個很創新的想法。

 

胡金倫：這次稿件裡，很多寫親子兩代，這篇我看了很多次，也是聯想到出櫃，而且它說「我已不再只是她的兒子」，等於也是一個生命的輪迴。非常多幽微、說不出或不能說的祕密夾在裡面。

 

吳明倫：我可以想像子女讓父母觀念改變是一種重生或再生，但要寫到「懷孕分娩」，似乎稍嫌有點危險，畢竟那不是他的個人經驗，或者說，是不是能夠直接這樣比喻呢？我有點不確定。

 

胡金倫：如果有另一種詮釋，不論是出櫃甚至變性，從男生到女生、女生到男生，這就是一種反向的生命，因為變成另一個性別，等於生命的一次輪迴。

 

〈地下〉

 

周昭翡：寫父親在環保局下溝的工作，也談到自己待業的心情，對應父親的台北和自己的台北，父親的工作其實有很多危險性。最後一句稍嫌刻意，不過敘述非常平穩，情感豐富。

 

胡金倫：我會選這篇也是因為它用了很多對照，從地下到地上，深不見天工作和醒來是天亮，黑暗與光明。父親在地下道的骯髒、不乾淨、汙濁，相比敘述者在冷氣房，有親情、階級的對照。最後那句「有他的地方，一定有光」，似乎有點多餘。

 

李時雍：我很喜歡倒數第二段，敘事者在想像地下的情境，連結到關係的危險性，開始胡思亂想，最後又收回到日常的互動過程。對照性處理得滿好，沒有變成太一般性的呈現，主題也特別。

 

吳明倫：我也滿喜歡這篇，是我這次讀到的稿件裡數一數二讓我覺得它罪惡感好強，情緒很強烈的一篇，尤其倒數第二段。我也覺得最後一句可以再斟酌。

 

〈摽有梅〉

 

李時雍：這次閱讀過程當中，在食物、感官相關的文字裡，這篇處理得最完整。從典故而起，再寫她跟母親之間的關係，她的媽媽不斷幫她安排、參與相親，到最後，其實是得面對自己好像長大了又永遠長不大的狀態。後半部提到以為長大就會有各種技能，以及結尾的醃脆梅也不是很成功，那種複雜的感覺，反而才是會讓她留下深刻印象的味道。

 

周昭翡：這是我非常喜歡的一篇，很容易讓讀者進入狀況。從日常的做梅子，講到〈摽有梅〉，媽媽也一直覺得女兒嫁不出去，回應醃梅子一事。我真的沒想到這麼生活的事情，可以引到《詩經》這麼古典的意象，氣氛整個出來了。結尾很自然，非常好。

 

胡金倫：我猜作者可能是中文系？我最喜歡那段相親時媽媽也來了，很有趣。這篇也是做對照：相親成不成功、有沒有結婚，跟醃梅子有點關係，嘗起來甘甜美麗和難聞的味道相互對照。但文字稍微有點雕琢。

 

吳明倫：比較特別之處在於她們母女的相處，其實就是互相忍耐、服從對方的要求。比如「我」帶著母親參加醃脆梅活動，媽媽根本不想來，但她來了；「我」跟媽媽去相親，「我」根本不想去，但還是去了。醃梅子不成功，相親也不成功，可是不成功才是成功的。這兩人的相處滿「理想」的，也沒有真的逼對方做什麼事情，好像一些應盡的義務盡一下，盡完就算了。

 

三票作品

 

〈移監〉

 

李時雍：這篇的優點是一開始就以代號的方式替代受刑人，像是從外部來看自身的生命經歷。全文跟著移動的歷程，非常細緻地描述，因此我期待讀見也許是從移動的路徑可以再拉開來看的東西。但最後我讀到的只是一段路程，這是第一個我沒有選它的原因。另一則是中後半部，把星穹相比於「善」，說得太露了。但結尾對話處理得很好。

 

周昭翡：一個囚犯移監的過程。之前也看過很多獄中作品，這篇還是有點特別，因為面對死亡的感觸，一般不會是這麼抒情的寫法。但移監過程看到星空，突然一個了悟的轉圜，遁入現實，轉換很快，都來不及再想一下就過去了，整體抒情感不太夠。如果有更長篇幅，就會有更多細節支撐。

 

吳明倫：它有點像小說，因為是用比較全知的視角，不是以「我」敘述，以致於後面那些突然的頓悟就沒那麼奇怪。可是那也是我較保留之處，其實可以不用寫或去寫別的部分，反而不會好像一定要有什麼道理交給讀者。這篇吸引我的地方在主題不貪心，只講一件事，也不說他為什麼進來坐牢，囚友有誰，他們為什麼要越過北回歸線，沒有給什麼線索，像個開頭，或者某階段的文字，可以是一個更完整故事的其中一部分，而這部分就在講一件這樣的事。選材及切入角度是比較特別的。

 

侯季然：似乎有一些篇章是從監獄裡寄出，這篇是所有這類來源的文章裡，我最喜歡的。它專注在某一段時間，把這件事說完。讀來非常有意思的是，它有很多細節，會真的讓我進入到他的世界，因為那都超越我的想像；或者有一些用詞會讓我停下來反覆讀，譬如形容天空是「死天蕾絲」。但這樣的用詞，在整個篇章裡又彷彿切合某種意象。鋪排經營到最後，將天上的星星跟地上的囚犯做連結，好像四比三的螢幕忽然變成一比二點三九的螢幕，影像感非常強烈。

 

胡金倫：我最近看了Netflix的犯罪紀錄片，所以一邊讀這篇時，腦子裡有非常多的影像。這篇敘述從一個監獄移到另一個監獄，沒有很煽情的自憐自哀，甚至也沒有說這位「4499」為什麼在裡面，整體影像慢慢慢慢的。而且這作者很喜歡用明亮的東西來跟自己對照，比如星星。整篇讀下來確實非常有影像感。

 

〈偶數與錨〉

 

吳明倫：這篇形式上就很吸引我，作者用較輕鬆的語氣講她的強迫症，和父母親的關係，但對小品文來說，可能稍微太多？比如父、母這兩個題材，是不是可以只擇其一？

 

李時雍：這篇我非常喜歡。敘述裡有強烈的表演性，表達自己的偏執，或者對偶數的強迫傾向，但其實要談的是「關係」。從一開始一直強調偶數和「四」，尤其她從句子裡挑出字，說那是「錨」，最後回到她看父親，關係回到單人，通篇的安排和設計都滿吸引人的。

 

胡金倫：我比較擔心會不會設計感太重了？好處是「錨」彷彿「錯」的對照，因為我們會說「拋錨」，也許是藉此來表示一種錯誤狀態？

 

侯季然：非常特別，文氣貫串扎實，讀完之後印象很深刻。這麼細微的心思，除了文字，好像沒辦法用其他方式來表達。

 

周昭翡：一個作者用這樣的方式來講她的強迫症，連結到父母親，她周邊的一些關係，和她的感覺，實在太有設計感了。我沒有發現「錨」和「錯」的對照，不曉得是不是過度解讀，或真的這樣設計？我當時覺得結尾「錯」和「錨」的偏執感有點牽強，所以沒有選它，但聽了大家說的，我更能接受它入選。

 

所有獲票作品討論完畢。評審決議，兩票以上作品確定獲獎，共六篇。還有四個獎額，評審針對未被放棄的一票作品進行投票，共八篇，每人勾選四篇，結果如下：

 

五票作品

〈快閃〉（吳明倫、李時雍、周昭翡、侯季然、胡金倫）

 

四票作品

〈V945〉（吳明倫、李時雍、周昭翡、侯季然）

〈身體氣候〉（吳明倫、李時雍、周昭翡、胡金倫）

 

二票作品

〈20度到0度〉（李時雍、周昭翡）

〈毛巾該換了〉（吳明倫、胡金倫）

 

一票作品

〈魚的門牌〉（侯季然）

〈切魚〉（胡金倫）

〈退租通知〉（侯季然）

 

四票以上作品確定獲獎，還有一個獎額。評審針對兩票作品以舉手表決，〈毛巾該換了〉得到三票（吳明倫、侯季然、胡金倫）獲獎。結果出爐，由〈快閃〉、〈我那跟雞吵架的母親〉、〈反向的誕生〉、〈摽有梅〉、〈移監〉、〈身體氣候〉、〈V945〉、〈地下〉、〈偶數與錨〉、〈毛巾該換了〉等十篇獲獎。會議圓滿結束。

