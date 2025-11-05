自由電子報
藝文 > 即時

台灣前進杜拜ICOM年會 「流動的未來」展現博物新能量

2025/11/05 22:21

來自屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團將於杜拜現場演出，詮釋台灣原住民族的生命故事與文化精神，讓世界觀眾透過舞台表演感受台灣多元文化的厚度與活力。（中華民國博物館學會提供）來自屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團將於杜拜現場演出，詮釋台灣原住民族的生命故事與文化精神，讓世界觀眾透過舞台表演感受台灣多元文化的厚度與活力。（中華民國博物館學會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕中華民國博物館學會今（5）日下午於國立歷史博物館舉辦「2025國際博物館協會（ICOM）年會」行前記者會，宣布將於11月11日至17日前往阿拉伯聯合大公國杜拜參與第27屆大會。今年以「流動的未來・多元共融的博物之島」為策展主軸，攜手文化部、教育部、國立故宮博物院、國立歷史博物館、原住民族委員會與客家委員會共同參與，展現台灣在博物館領域的文化能量與國際交流成果。

文化部常務次長徐宜君指出透過ICOM這樣的一個國際的場合在展現台灣文化的實力是非常好的機會。（中華民國博物館學會提供）文化部常務次長徐宜君指出透過ICOM這樣的一個國際的場合在展現台灣文化的實力是非常好的機會。（中華民國博物館學會提供）

今日記者會由來自屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團揭開序幕，演出排灣族歡迎歌〈Lalai〉，以歌聲與舞步展現族群的熱情與祝福，該團也將於杜拜時間11月12日下午13時30分，在台灣展區開幕時演出，以原住民族的音樂與舞蹈，向世界傳達台灣文化的深度與多樣性。

文化部常務次長徐宜君致詞指出，台灣自2004年起已連續七屆參加ICOM大會，這不僅是重要的國際學術交流場合，也是展現文化實力的舞台。今年更有約30篇來自國內博物館專業人員、學者與研究生的論文將於會中發表。她表示，台灣文化成績的展現是跨部會與公私部門共同努力的成果，透過此次參與，將台灣豐富的文化與動人的故事介紹給國際，讓世界看見台灣。

中華民國博物館學會今年偕同文化部、教育部、國立故宮博物院故宮、原民會、客委會還有多間博物館所共同參加第27屆國際博物館協會杜拜年會。（中華民國博物館學會提供）中華民國博物館學會今年偕同文化部、教育部、國立故宮博物院故宮、原民會、客委會還有多間博物館所共同參加第27屆國際博物館協會杜拜年會。（中華民國博物館學會提供）

中華民國博物館學會理事長洪世佑提到，此次年會除展出外，也補助國內專家學者赴會發表論文，並爭取ICOM專業委員會理事席次，強化台灣在國際博物館組織中的能見度。他透露，已有兩位台灣代表當選理事，顯示台灣在全球博物館專業社群的參與日益深化。

本屆台灣展區主題為「流動的未來・多元共融的博物之島」，以山川步道與花朵綻放為主視覺意象，象徵博物館如花海般多元共榮。展區聚焦「無形文化資產的保存」、「青年力量」與「新興科技的崛起」三大主題，結合AI科技與數位策展，導入AI導覽機「貝兒」——以佩帶山櫻花頭飾的台灣黑熊形象作為導覽員，提供多語即時解說，讓國際觀眾能以母語與展覽互動。觀眾亦可透過QR Code連結「台灣雲端博物館」平台，延伸參觀體驗，打造跨越語言與地域的「雲端博物之島」。

此外，苗栗縣傳統工藝保存者、藺草編織工藝師呂錦霞也將於杜拜現場示範藺編技藝，邀請國際觀眾體驗手作工藝之美。博物館學會表示，本次展出將展現台灣文化在傳承與創新間的流動能量，期盼藉由ICOM國際年會的平台，促進國際文化合作，讓台灣經驗持續在世界文博社群中發光。

