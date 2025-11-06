自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

澎湖灰窯寫生與攝影展覽開幕 以藝術視角看見文化資產風采

2025/11/06 14:02

菓葉灰窯有童話城堡美譽，透過攝影鏡頭展現多元面貌。（湖西鄉公所提供）菓葉灰窯有童話城堡美譽，透過攝影鏡頭展現多元面貌。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由湖西鄉公所、灰窯思索團隊與澎湖縣藝術聯盟協會共同主辦《童話城堡——灰窯寫生與攝影比賽》，今（6）日在湖西鄉公所2樓文化藝廊舉行頒獎典禮。典禮由湖西鄉長陳振中開場致詞，並邀請多位貴賓、澎湖縣藝術聯盟協會理事長鄭美珠、策展人許一男與灰窯思索負責人趙冠瑋共同參與頒獎，場面隆重熱鬧，充分展現鄉公所對文化推廣的支持。

湖西鄉公所舉辦菓葉灰窯攝影寫生比賽，開幕典禮頒獎優勝選手。（湖西鄉公所）湖西鄉公所舉辦菓葉灰窯攝影寫生比賽，開幕典禮頒獎優勝選手。（湖西鄉公所）

湖西鄉長陳振中表示，「灰窯是湖西鄉的瑰寶，它不僅是歷史的見證，更是湖西人共同的記憶。透過藝術的詮釋，讓更多人重新認識灰窯的價值，這是非常有意義的活動。」未來將繼續支持類似的文化活動，並積極與相關單位合作，推動更多文化資產的保存與活化計畫，讓灰窯的精神與故事能夠代代相傳。

此次比賽共分為3大獎項組別：「著色組」、「寫生組」、「攝影組」，以及網路票選而出的「人氣獎」。投稿作品風格多元、題材豐富，從童趣十足的色彩搭配，到成熟細膩的構圖與光影描寫皆能見到。評審團依照技法運用、創意呈現以及文化詮釋等面向進行評分，選出表現優異的得獎作品。人氣獎則由網路觀眾投票產生，增加互動性與趣味性。

頒獎典禮結束後，現場開展同步揭幕，展出得獎與優秀作品。展期自即日起至12月31日止，於湖西鄉公所2樓文化藝廊開放民眾自由參觀。這次展覽讓參與者在欣賞與創作中，共同感受到地方文化的深厚底蘊與無窮魅力，深入了解灰窯的歷史與藝術價值。

