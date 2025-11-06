自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

小木曽教彥為「生命致謝」賦型 陶博館展43組日本茶道器物

2025/11/06 14:11

小木曽教彥在展中呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，透過器形與釉色，寫下四季的美與浪漫。（記者黃政嘉攝）小木曽教彥在展中呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，透過器形與釉色，寫下四季的美與浪漫。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕日本資深陶藝家小木曽教彥以細膩手捏線條與溫潤質地，融入向生命致謝的溫度，創作承載日本茶道精神的器物，「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」目前至11月30日於新北市鶯歌陶瓷博物館，展出43組件日本茶道文化器物，邀民眾進入小木曽教彥的創作世界，感受志野燒的柔光與內斂。

日本資深陶藝家小木曽教彥擅於志野器物創作，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。（記者黃政嘉攝）日本資深陶藝家小木曽教彥擅於志野器物創作，作品質樸而蘊含深厚的和風美學。（記者黃政嘉攝）

現年84歲的小木曽教彥，為日本岐阜縣多治見市出身的重要陶藝家，是傳統工藝士，也是地方傳統文化繼承者，多次來台灣展出，也參與陶博館推廣活動，與台灣有深厚緣分。

小木曽教彥認為，陶藝根植於自然四季的變化，他擅於志野器物創作，偏愛以泥土表現大地孕育生命的力量，運用長石釉及氧化鐵繪畫，讓白釉肌理帶有自然裂紋與點狀氣孔，邊緣火色變化迷人，獨特優美的景色自古受到茶人推崇。此次陶藝展呈現茶碗、花器、缽、壺等多樣器形，其中12組作品以日本舊曆月份命名，透過器形與釉色寫下四季的美與浪漫。

小木曽教彥分享，幼時全家以製陶維生，生活雖辛苦，卻從父母身上學會向生命致謝，他將這份感恩融入創作與教學，盼大家珍惜日常器物與手作溫度，許多民眾長年使用他做的飯碗、茶碗，有的陪伴逾40年，這對他是最深的感動與肯定。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續支持藝術家以陶為媒，與當代社會、文化與自然展開深度對話。小木曽教彥以獨具匠心的創作語彙詮釋日本茶道美學，在質樸器型之間，融入對生命與理想的思索，展現匠心與精神的傳承。

「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」目前至11月30日於新北市鶯歌陶瓷博物館展出。（記者黃政嘉攝）「志野︰日本的心—小木曾教彥陶藝展」目前至11月30日於新北市鶯歌陶瓷博物館展出。（記者黃政嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應