台藝大學生勇奪東京影展「亞洲學生短片」評審團特別獎

國立台灣藝術大學陳莉璇導演以《保密例外》榮獲38屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」評審團特別獎。（©2025 TIFF提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕國立台灣藝術大學學生陳莉璇執導的《保密例外》短片，獲得第38屆東京國際影展今年新設立的「亞洲學生短片競賽單元」評審團特別獎。

台灣文化中心表示，「亞洲學生短片競賽單元」主要是從亞洲各國電影學校推薦的學生短片作品中，挑選15部進入競賽單元，各國年輕電影人所編織的故事中映照出各自社會文化的「此時此刻」，今年的入選作品包含了曾於坎城等國際影展獲獎的優秀作品。台藝大的學生作品表現亮眼，除了陳莉璇的《保密例外》獲得本單元評審團特別獎之外，王浩泰的《青春的回擊殺球》也獲入選。

《保密例外》以克制的敘事方式，呈現少女面對不對等關係與內在創傷的漫長心理軌跡。從國三生景安與老師之間的互動，到長大後在諮商室裡的成人身影，作品帶領觀眾看見角色在沉默與壓抑之間尋找出口的過程。陳莉璇昨晚在領獎時分享了她的感謝與喜悅，她表示，作品所關注的情感與議題能被看見、被理解並開始被處理，是十分有意義的。文化中心指出，片中關於釋懷的意象，也在現場引起共鳴。

駐日代表李逸洋表示，看到台灣年輕世代在東京國際影展舞台上獲得肯定，感到十分欣慰，這不僅象徵台灣影視教育的成功，學生所創作的影像內容也是台灣新一代文化軟實力的展現。文化部長李遠也表示，台灣學生能以影像作品跨越語言與地域的界線，在國際舞台上嶄露鋒芒，這正是文化交流最動人的地方。

台灣文化中心主任曾鈐龍則表示，學生的創作能在東京國際影展獲獎，顯示台灣年輕一代影視創作者受到國際肯定，未來台灣文化中心將持續推動台日影視合作交流，為新世代創作者打造更多國際交流舞台與展現的機會。

