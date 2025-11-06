自由電子報
新北鶯歌8.9萬人僅1圖書館1閱覽室 鳳鳴重劃區研議新建圖書館

2025/11/06 14:59

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新北市鶯歌區的鳳鳴重劃區持續有人口遷入，市議員蘇泓欽今（6）日在市政總質詢中指出，鶯歌區人口數比泰山區多，卻只有1間圖書館、1間閱覽室，閱讀資源不足，市府規畫在重劃區文中二設校，可在此用地先蓋圖書館供民眾使用，未來學生也可使用。市長侯友宜說，這是個兩全其美的辦法，責成文化局、教育局研議規畫。

蘇泓欽表示，民眾希望鳳鳴重劃區新增1座圖書館，從人口與閱讀資源來看，人口約11萬的三峽有2間圖書館，五股區人口約9.4萬有3館2室，泰山區7.8萬人有2館1室，相較起來，鶯歌約8.9萬人只有1館1室，認為民眾訴求合情合理，他建議市府善用鳳鳴重劃區文中二用地，該地未來規畫設校，可先建置圖書館供民眾使用，未來學校落成也可用。

侯友宜回應，重劃區會持續有人口遷入，這是個兩全其美的方法，責成教育、文化局在規畫設校過程一併思考。

此外，蘇泓欽也關心三峽圖書館海砂屋問題，他說，該館已在2019年評估為高氯離子建物，已達拆除重建標準，文化局卻說修繕後可再用10年，如果整塊水泥塊掉落砸到人，後果不堪設想，文化局說是專業結構技師評估過的結果，請局處與該技師一同出具保證書，如有意外全權負責。

侯友宜說，文化局已請結構技師查看有無問題，他再請工務局會同結構技師檢查相關修繕方式。

