國際學生創意設計大賽獲獎率0.5％ 北藝大勇奪年度大獎

2025台灣國際學生創意設計大賽獲獎名單今日揭曉。（取自官方臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕2025台灣國際學生創意設計大賽獲獎名單今（6）日揭曉，今年以「Diversity（多樣性）」為主題，全球有76國、1029所院校、16329件作品參賽，最後僅76件作品獲獎，獲獎率0.5％，競爭超激烈，我國學生有43件作品獲獎，還拿下「年度大獎」、「視覺設計類」及「時尚設計類」金獎等大獎，展現我國創意設計的實力與國際競爭力，預計於12月9日頒獎。

數位動畫類台灣參賽者、國立台北藝術大學洪菀妤的作品「化（Essence）」勇奪2025年度大獎。（記者林曉雲翻攝自官網）

其中，「年度大獎」由數位動畫類台灣參賽者、國立台北藝術大學洪菀妤的作品「化（Essence）」獲得，評審肯定其以精湛的數位動畫手法表現；教育部高教司科長林巧雲說明，全球15國、50位專業評審一同選出76件優秀作品獲獎，決選入圍率僅3.2%，獲獎率更僅0.5%。

各類組金獎得主分別為英國皇家藝術學院林仲威的產品設計類作品「珊瑚復育磚模組（Reefine）」、嶺東科技大學林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄的視覺設計類作品「青吱調（CICADA'S TUNE）」、英國創作藝術大學James Doherty的數位動畫類作品「Before Lights Out」、日本早稻田大學Marina Koizumi的建築與景觀設計類作品「Kabukicho Complex-A Temporary Architecture for the Excluded: Toward an Inclusive Urban Future」及嶺東科技大學莊惠評的時尚設計類作品「浮空綠洲（Nature’s Floating Sanctuary）」。

競賽包括「產品設計類」、「視覺設計類」與「數位動畫類」，今年再新增「建築與景觀設計類」及「時尚設計類」兩類，總獎金近新台幣400萬元，教育部補助「年度大獎」1名及5大類組金、銀、銅獎共15名、佳作共30名；財團法人看見台灣基金會贊助「國際設計組織特別獎」21名，財團法人電路板環境公益基金會贊助「環境永續獎」3名、「特別地區獎」6名，鼓勵學生以設計實踐社會關懷與環境永續，官網：www.tisdc.org。

