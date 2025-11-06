自由電子報
藝文 > 即時

首廟天壇贊助光雕音樂會 南美館12月足芳

2025/11/06 16:23

南美館2館《靈動的目光》光雕展演示意圖。（南美館提供）南美館2館《靈動的目光》光雕展演示意圖。（南美館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為2024台灣燈會而作、被譽為「最台南」的光雕作品《靈動的目光》，將於12月在南美館2館戶外廣場再現，結合光雕展演、音樂會、走讀導覽與兒童共創展，並由12月3日晚間率先登場的光雕音樂會揭開序幕，邀請到朱頭皮擔任主持人，以台語旁白串起音樂與光影的節奏，還有饒舌歌手大支、金曲台語歌后李竺芯參與演出，與民眾分享「足芳」（李竺芯名曲）的時光。

南美館指出，《靈動的目光》原作由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監，製作團隊歷時數月，深入台南各大廟宇與巷弄，走訪了南聲社、吉貝耍部落，並親訪多位傳統工藝匠師，包括剪黏人間國寶陳三火、糊紙工藝師吳文進與王明賢、粧佛工藝師黃德勝、彩繪工藝師潘岳雄等，可說是一場由百人跨界、跨世代共創的藝術行動。

光雕展演首秀將以現場音樂會呈現，由大支、李竺芯、豬頭皮共同演出。（南美館提供）光雕展演首秀將以現場音樂會呈現，由大支、李竺芯、豬頭皮共同演出。（南美館提供）

這些在地影像被轉化為光雕、音樂與視覺語彙，由王希文統籌音樂創作，邀集大支、米莎、李竺芯、朱頭皮與史茵茵等歌手參與。盼讓觀眾在光影與音樂中，看見台南的歷史與當代文化脈動。此次移師南美館再現，將由12月3至7日，每天晚間7點至9點半，每半小時展演1次。開幕首秀特別打造成光雕音樂會，邀請朱頭皮、大支、李竺芯等人，走出影片，於現場演出，因此，12月3日光雕秀將提前於晚間6點半開始。

南美館表示，為讓觀眾更深入理解創作脈絡，12月6日與7日下午，將舉辦2場「光雕分享會＋走讀導覽」活動。由南美館館長龔卓軍、都市藝術創辦人杜昭賢、藝術史學專家盧芳慧及藝術總監陳怡潔，分享創作如何從廟宇文化延伸至當代藝術。盧芳慧也將擔任走讀導覽，帶領觀眾穿梭城市巷弄，探索台南廟宇與神獸意象的故事。

