自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

明華園打造台南「戲巢」新據點明年開幕 陳勝福：傳承與推廣我們做到了

2025/11/06 17:15

明華園總團長陳勝福說明台南「戲巢」願景。（記者洪瑞琴攝）明華園總團長陳勝福說明台南「戲巢」願景。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕明華園總團經典劇作《界牌關傳說》9月於國家戲劇院首演好評爆棚，全台地方巡演首站選在台南，今（6）日由總團長陳勝福率團暖身宣傳。他並預告，明華園即將進駐台南原舉重館，打造專屬歌仔戲表演育才基地「戲巢」，盼成為未來國際藝術節的重要據點。

明華園將進駐台南原舉重館場館閒置空間，打造歌仔戲推廣育才新基地。（記者洪瑞琴攝）明華園將進駐台南原舉重館場館閒置空間，打造歌仔戲推廣育才新基地。（記者洪瑞琴攝）

陳勝福表示，進駐原舉重館場地改造任務壓力很大，但意義重大。「這不只對明華園，對整個南部及台灣歌仔戲團都是鼓舞，未來能成為匯聚地方、連結國際藝術節的重要起點。」他透露，劇團將投入比預期更多的經費活化空間，預計明年3月正式開幕。

陳勝福說，明華園以傳承與推廣並進，年輕一代演員已能獨當一面，勇登國家級舞台，「我們當初喊出願景，沒人相信也沒有人認為我們做得，花了20多年磨一劍，如今我們做到了。」他笑說，觀眾群也陪著成長，「30、40年前來看戲的少女，如今成了媽媽、阿嬤，帶著下一代全家出動，票房自然旺。」

明華園總團經典劇作《界牌關傳說》，全台地方巡演首站選在台南，今日在南市文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）明華園總團經典劇作《界牌關傳說》，全台地方巡演首站選在台南，今日在南市文化中心暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

南市東區舉重館建於1994年，原由舉重協會管理，2014年收回市府體育處，期間多次媒合無果，直至明華園得標才確定活化方向。舉重館曾於2018年由社會局做為樂齡替代場地使用，目前已完成與明華園的點交及整修作業。

文化局表示，舉重館變更為D-2類藝術館，做為明華園總團養成基地，整建計畫核定預算1200萬元，營運期7年並保留延長9年。劇團每年繳納固定權利金190萬元，第2年起加收1％變動權利金。場館整建期為2年，預計將成為台南表演藝術的新亮點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應