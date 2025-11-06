站在這裡，就是家！眾神之都光雕秀 看見台南的工藝靈魂

台南市美術館2館於12月3日起，將在戶外廣場展出榮獲國際肯定的光雕作品《靈動的目光》。（都市藝術工作室提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾榮獲柏林設計獎金獎與日本Good Design Award的光雕作品《靈動的目光》，將於12月3日至7日重返台南！今年全新篇章「靈動的目光2025」，以「站在這裡，這裡就是家」為主題，進駐台南市美術館2館戶外廣場，邀大家一起在光影與音樂中，感受最「台南」眾神之都的文化脈動。

這場展演由台南市美術館與都市藝術工作室共同主辦，結合光雕展演、音樂會、走讀導覽與兒童共創展，延續「最台南的光雕」精神，將廟宇文化、地方記憶與當代藝術融入創作，由光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、音樂總監王希文統籌音樂創作。

百人跨界團隊歷時多月走訪南聲社、吉貝耍部落以及廟宇、巷弄、工藝匠師，將剪黏、糊紙、彩繪、妝佛等在地工藝轉化為光雕與音樂語彙，讓觀眾透過光影聽見台南的歷史靈魂。音樂會演出陣容則集結饒舌教父大支、金曲客語歌手米莎、金曲台語歌后李竺芯，以及搖滾頑童朱頭皮與歌手史茵茵共同參與。

12月6、7日也有「光雕分享會+走讀導覽」活動，歡迎民眾報名參加。（都市藝術工作室提供）

光雕音樂會獲得台灣首廟天壇贊助開幕晚會，12月3日晚上6點半首先登場，將與爵士樂團跨界同台演出，朱頭皮更將以台語旁白串起光影節奏。12月6日、7日下午3點到5點半，則有「光雕分享會＋走讀導覽」，由館長龔卓軍、都市藝術創辦人杜昭賢、藝術史學專家盧芳慧以及陳怡潔共同分享創作故事，並由盧芳慧帶領大家走訪廟宇與神獸意象。

光雕展演期間也將展出來自台南700位國小學童以「靈動的目光」為題的彩繪創作。（都市藝術工作室提供）

展覽期間，也同步展出台南700位國小學童以「靈動的目光」為題的彩繪作品，觀眾還可在「鳳凰彩繪互動區」創作屬於自己的鳳凰之光，親身成為光雕共創的一部分，感受光影與城市記憶交織的魅力。

12月3日開幕當天舉辦光雕音樂會，邀請到金曲台語歌后李竺芯以及知名歌手大支與朱頭皮參與演出。（都市藝術工作室提供）

