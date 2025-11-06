台灣光環境獎８強名單出爐！「路思義教堂」「台文學糧倉」入列 12月揭曉得主

〔記者董柏廷／台北報導〕第8屆「台灣光環境獎」今（6）日公布決選入圍名單。今年共有8件作品脫穎而出，包括「新北市深坑石碇平溪微笑山線」、「台灣文學糧倉」、「台灣大學人文館」、「南港立體連通平台」、「國立歷史博物館」、「台南市立圖書館」、「路思義教堂」及「BRUN TIANMU」，最終得獎名單將於12月26日揭曉。

今年入圍作品橫跨自然步道、文化建築、公共設施與商業空間，從螢火蟲復育到現代建築修復，展現光在不同場域中的可能性，也呈現建築師與設計團隊對「光環境」的多元詮釋。

新北市深坑石碇平溪微笑山線。（中強光電文化藝術基金會提供）

位於平溪的「新北市深坑石碇平溪微笑山線」以生態工法打造友善步道，燈光設計採低色溫橘紅光，並以向下照射減少對螢火蟲棲地干擾，營造自然夜景。入夜後，螢光與天燈的光影交錯，重現平溪居民記憶中的場景。

路思義教堂。（中強光電文化藝術基金會提供）台灣文學糧倉。（中強光電文化藝術基金會提供）

歷史建築修復類作品同樣亮眼。「路思義教堂」由建築師陳其寬與貝聿銘共同設計，是台灣現代建築的經典代表。設計團隊在修復工程中引入現代照明技術，於夜幕下以微光勾勒曲面結構，呈現教堂在日夜之間的神聖光感。

「台灣文學糧倉」前身為1950年代的儲糧設施，磚造結構搭配木桁架與格子窗。此次改造打開封閉牆面引入自然光，並設置模組化照明系統，讓空間兼具歷史與現代感。光影在磚牆與木構之間流動，成為文學與文化記憶的新場域。

國立歷史博物館。（中強光電文化藝術基金會提供）

修復完成的「國立歷史博物館」則以細膩光影強化建築層次。紅牆綠瓦透出溫潤光澤，屋脊與斗拱以微光勾邊，琉璃瓦在夜裡閃出柔和光芒。新設玻璃迴廊則以冷光襯托，讓古今並存的輪廓更具張力。

台南市立圖書館。（中強光電文化藝術基金會提供）臺灣大學人文館（。（甘捷曼攝，中強光電文化藝術基金會提供）

入圍的「台灣大學人文館」與「台南市立圖書館」分別展現學術與公共閱讀空間的照明美學。人文館以光線串聯樓梯與空橋，創造沉思空間；台南市立圖書館透過格柵與光線過濾設計，營造溫潤且具穿透感的閱讀氛圍。

BRUN TIANMU。（中強光電文化藝術基金會提供）南港立體連通平台。（中強光電文化藝術基金會提供）

「南港立體連通平台」聚焦行人使用體驗，照明設計以安全與舒適為優先，透過嵌入式與間接打光減少光害，打造友善夜間步行環境。「BRUN TIANMU」則以餐飲空間的燈光營造溫度，結合歐洲燈具品牌Marset，以暖光與玻璃燈罩呈現鬆弛氛圍。

主辦單位中強光電文化藝術基金會表示，台灣光環境獎自2018年創辦，致力推廣優質光設計文化，鼓勵從建築、環境到公共空間的光應用思考。

