自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

冬遊沖繩海麗客蘭尼 享恆溫泳池、池畔蒸汽浴及夏威夷美食

2025/11/06 20:17

沖繩海麗客蘭尼度假村是位於恩納村的豪華濱海度假村，也是Halekulani集團在夏威夷以外的首家海外飯店。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼度假村是位於恩納村的豪華濱海度假村，也是Halekulani集團在夏威夷以外的首家海外飯店。（沖繩海麗客蘭尼提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕沖繩是近期相當熱門的旅遊點，航程近、無敵海景加上高檔度假飯店，非常適合來段愜意的奢華小旅行。位於恩納村的豪華濱海度假村「沖繩海麗客蘭尼」，是Halekulani集團在夏威夷以外的首家海外飯店，為慶祝開業5週年，不只推出「冬日獻禮」住房特惠專案，並有一系列冬日體驗，日前由總經理福永健司帶領團隊來台宣傳，歡迎台灣遊客前來感受不一樣的沖繩魅力。

沖繩海麗客蘭尼總經理福永健司（左起）、行銷總監真榮城省子、行銷暨銷售總監山本茂樹，日前來台宣傳飯店特色活動。（記者周幸叡攝）沖繩海麗客蘭尼總經理福永健司（左起）、行銷總監真榮城省子、行銷暨銷售總監山本茂樹，日前來台宣傳飯店特色活動。（記者周幸叡攝）

沖繩海麗客蘭尼擁有4座室外泳池及1座室內泳池，圖為備受遊客喜愛的蘭花泳池。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼擁有4座室外泳池及1座室內泳池，圖為備受遊客喜愛的蘭花泳池。（沖繩海麗客蘭尼提供）

來沖繩就是要玩水，沖繩海麗客蘭尼擁有4座室外泳池及1座室內泳池，12月1日至2026年3月15日，推出「永恆冬日泳池專案」，特色是可在30℃恆溫的海洋露台泳池，享受冬季泳池暢泳，海洋露台泳池還設有按摩浴池，旅客可在泳畔欣賞湛藍的天空和大海，俯瞰東海的山頂，白天欣賞清澈湛藍珊瑚海，夜晚飽覽壯麗日落美景。12月15日至2026年2月15日期間，並推出池畔小屋蒸汽浴體驗，在海景環繞的戶外環境中進行蒸氣浴，帳篷內配備來自芬蘭的正宗電桑拿爐，邊享受舒緩蒸汽同時，還能沉浸於芬芳的怡人香氣中。體驗結束後，品嘗採用名護市矢賀地富含礦物質的沖繩特色飲品，身心暢快。

沖繩海麗客蘭尼Shiroux創意餐廳。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼Shiroux創意餐廳。（沖繩海麗客蘭尼提供）

沖繩海麗客蘭尼新任顧問主廚坂本健創作菜單開胃料理。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼新任顧問主廚坂本健創作菜單開胃料理。（沖繩海麗客蘭尼提供）

結合夏威夷和沖繩背景，館內的美食也是強項，可品嘗到沖繩及夏威夷美食，如全天候餐廳House Without a Key供應夏威夷特色美食「Loco Moco」──鮮嫩多汁的牛肉漢堡肉餅加上軟嫩的溏心蛋與鮮香米飯，溫和地補充能量和礦物質，餐後甜點是用宮古島雪鹽製成的精美藍色冰沙，美味又優雅。11月起，飯店聘任京都米其林1星義大利餐廳cenci創辦人兼主廚坂本健，擔任館內Shiroux創意餐廳顧問主廚，新菜單從餐前小點到甜點，巧妙融合京都、沖繩、日本及海外食材烹調，不僅是美味盛宴，也是一場賞心悅目的味覺之旅。

沖繩海麗客蘭尼拖曳傘體驗，帶遊客從空中俯瞰恩納村優美風光。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼拖曳傘體驗，帶遊客從空中俯瞰恩納村優美風光。（沖繩海麗客蘭尼提供）

沖繩海麗客蘭尼萬座毛遊船，從海上欣賞萬座毛岬灣奇岩之美。（沖繩海麗客蘭尼提供）沖繩海麗客蘭尼萬座毛遊船，從海上欣賞萬座毛岬灣奇岩之美。（沖繩海麗客蘭尼提供）

想從空中欣賞沖繩的美麗海景，沖繩海麗客蘭尼即日起全新推出海上拖曳傘和萬座毛遊船兩項海上活動，前者從度假村附近的海域起飛，在蔚藍珊瑚海和廣闊天空下，感受微風拂面、令人興奮的空中漫步，俯瞰綿延不絕的海岸線和獨一無二的優美海灣景色；萬座毛遊船之旅則是從海上欣賞沖繩最美景點「萬座毛岬灣」，著名的懸崖峭壁奇景和綠波蕩漾的東海，品味與大自然融為一體的寧靜時光。更多相關訊息詳詢沖繩海麗客蘭尼官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應