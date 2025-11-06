羅浮宮竊案只花7分鐘 立委關心：故宮若有事，警察幾分鐘可抵達？

故宮防竊防搶預演，圖為駐警先行壓制犯嫌，以及士林分局警察偕同參演。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（6）日邀請故宮進行業務報告並備詢，羅浮宮竊案成為多位立委關注的焦點，包括「發生安全問題時的應對有沒有SOP？」、「與故宮最近的警察局幾分鐘能到？」等，故宮院長蕭宗煌表示，故宮每年至少進行2次以上災防演練，也會邀請附近的警察局偕同參演。至於最近的警察局，距離故宮約5到6分鐘。

故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練。正好今（6）日及11月10日安排了2次預演，11月12日也將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練，模擬多種高風險的竊盜情境，重點在於強化管理員、駐警、中控等內部單位的橫向通報與應變指揮，並與台北市政府警察局士林分局偕同參演，進一步強化故宮整體安全防護與應變能量。

