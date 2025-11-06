自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

故宮防竊演練超逼真畫面曝光 人氣國寶展間亮刀槍，驚呼白菜危險！

2025/11/06 22:37

故宮防竊防搶預演，圖為駐警與犯嫌對峙，落地的槍枝就在人氣國寶展間的展櫃旁，讓人不禁驚呼：白菜危險。（故宮提供）故宮防竊防搶預演，圖為駐警與犯嫌對峙，落地的槍枝就在人氣國寶展間的展櫃旁，讓人不禁驚呼：白菜危險。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為避免發生類似羅浮宮的竊案發生，故宮的安全防護機制備受關注。故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練，最近的一次將於11月12日舉行正式演練。故宮今（6）日傍晚閉館後進行第一次預演，模擬多種高風險的竊盜情境，直接在人氣國寶展間登場，第一手畫面曝光，刀槍落地超逼真畫面，讓人不禁驚呼：白菜危險！

故宮防竊防搶預演，圖為警察到場將犯嫌上銬。（故宮提供）故宮防竊防搶預演，圖為警察到場將犯嫌上銬。（故宮提供）

故宮表示，跨單位演練重點在於強化管理員、駐警、中控等內部單位的橫向通報與應變指揮，並與台北市政府警察局士林分局偕同參演，進一步強化故宮整體安全防護與應變能量。

故宮說明，院區的防護機制，包括實體防護、科技監控與嚴格門禁管制三大部分，涵蓋院區周邊環境、建築物內外部空間及展廳等所有重要場域。另故宮嚴格落實所有施工人員的身份登錄與查核，確保施工區域的安全能進行全方位、無死角的監控與防護。

此外，故宮設有專業警犬隊，隸屬於駐警隊，為國內博物館安全防護的創新作為。警犬隊的主要職責為強化院區巡邏、協助爆裂物及危險因子之偵蒐及支援重大活動維安勤務。警犬隊的設置與訓練，與科技化偵防系統相互配合，共同建構多層次的安全防護網。

