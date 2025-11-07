自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南投2年吸引28個劇組拍攝 台韓合作浪漫愛情電影年底上映

2025/11/07 14:13

2025 TCCF文化內容創意大會，南投縣政府新聞及行政處長蔡明志（左3）率員參展，盼吸引更多國內外劇組來南投取景拍攝。（南投縣政府提供）2025 TCCF文化內容創意大會，南投縣政府新聞及行政處長蔡明志（左3）率員參展，盼吸引更多國內外劇組來南投取景拍攝。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2025 TCCF文化內容創意大會，4日起一連4天在台北市南港展覽館2館舉辦，南投縣政府在大會活動亮點「沙龍舞台」簡報，闡述2年多來成功吸引28個國內外劇組完成拍攝，其中於竹山拍攝的台韓合作懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，即將在年底上映。

2025 TCCF文化內容創意大會南投縣政府展位，吸引國外影視業者洽詢合作拍片。（南投縣政府提供）2025 TCCF文化內容創意大會南投縣政府展位，吸引國外影視業者洽詢合作拍片。（南投縣政府提供）2025 TCCF文化內容創意大會，文化部長李遠也來南投縣政府展位參觀。（南投縣政府提供）2025 TCCF文化內容創意大會，文化部長李遠也來南投縣政府展位參觀。（南投縣政府提供）

由文化內容策進會舉辦的2025 TCCF文化內容創意大會，是亞洲最受矚目的文化內容產業盛會，有來自世界各地電視台、科技業、影視專業、公協會代表與跨域創新產業代表參展，匯聚全球118家機構共112個展位，其中法國再次設立國家館，韓國除首度設立國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）也率團來台參展。

台韓合作懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，在竹山老街封街拍攝。（民眾提供）台韓合作懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，在竹山老街封街拍攝。（民眾提供）

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，南投縣2023即以「南投拍片好所在」為主題首度參展，2024更加大宣傳力道，2年多來成功吸引包括美國、新加坡、印尼等國內外影視音業者共70餘個劇組洽詢，表達至南投取景拍片的合作意願，其中有28個劇組完成拍攝，包括在南投日月潭拍攝的電影《突破：3000米的泳氣》，已在10月3日上映；另外受到影視業者高度關注，即將在年底上映的台韓懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，由李沐和擁有國內眾多影迷的韓國知名演員振永主演，即在竹山鎮封街完成拍攝。

台韓合作懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，即將在年底上映。（南投縣政府提供）台韓合作懷舊浪漫愛情電影《那張照片裡的我們》，即將在年底上映。（南投縣政府提供）

蔡明志指出，南投縣擁有好山好水，孕育豐富多元的文化景觀，未來也將全力協助國內外影視音業者來南投取景拍片，做為影視相關產業的堅強後盾。

